Futbol Partidos de hoy 28 de mayo: Amistosos rumbo al Mundial 2026 y Copa Libertadores La actividad futbolística de mitad de semana continúa con emocionantes duelos en todos los frentes.

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El futbol no para y continúa con actividad este jueves 28 de mayo del 2026 con emocionantes partidos en todos los frentes como los amistosos rumbo al Mundial 2026 y la Copa Libertadores.

La preparación de la mayoría de representativos que participarán en la Copa del Mundo está en marcha y por ello también los juegos que los pondrán a puntos como el Egipto vs. Rusia e Irlanda vs. Catar.

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Mientras en Sudamérica la tradicional Libertadores también tendrá actividad. Destacan los juegos: Palmeiras vs. Junior y Boca Juniors vs. Universidad Católica.

Partidos de hoy jueves 28 de mayo del 2026

Amistosos rumbo al Mundial 2026

- Egipto vs. Rusia - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

- Irlanda vs. Catar - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Copa Libertadores

- Palmeiras vs. Junior - El partido inicia a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a la 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.

- Boca Juniors vs. Universidad Católica - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a la 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.