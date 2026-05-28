    Futbol

    Partidos de hoy 28 de mayo: Amistosos rumbo al Mundial 2026 y Copa Libertadores

    La actividad futbolística de mitad de semana continúa con emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    El futbol no para y continúa con actividad este jueves 28 de mayo del 2026 con emocionantes partidos en todos los frentes como los amistosos rumbo al Mundial 2026 y la Copa Libertadores.

    La preparación de la mayoría de representativos que participarán en la Copa del Mundo está en marcha y por ello también los juegos que los pondrán a puntos como el Egipto vs. Rusia e Irlanda vs. Catar.

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    Mientras en Sudamérica la tradicional Libertadores también tendrá actividad. Destacan los juegos: Palmeiras vs. Junior y Boca Juniors vs. Universidad Católica.

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    Partidos de hoy jueves 28 de mayo del 2026

    Amistosos rumbo al Mundial 2026
    - Egipto vs. Rusia - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - Irlanda vs. Catar - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

    Copa Libertadores

    - Palmeiras vs. Junior - El partido inicia a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a la 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.

    - Boca Juniors vs. Universidad Católica - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a la 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

    Partidos del 27 de mayo
    Partidos del 26 de mayo
    Partidos del 25 de mayo
    Partidos del 24 de mayo
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