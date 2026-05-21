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    América va por un segundo título, el de Concacaf W Champions Cup 2026

    Aylin Gutiérrez y Daniela Espinoza hablan de la motivación que representó el conquistar el torneo de Liga, para sumar otro internacional.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video América va por su segundo título en Concacaf W Champions Cup 2026

    América femenil está en la antesala de sumar su segundo título en el presente torneo. Este sábado se enfrentará a Washington Spirit, por el título de la Concacaf W Champions Cup 2026, en el estadio Hidalgo de Pachuca.

    Las Águilas seguían celebrando la obtención del Clausura 2026 a manos de Rayadas, cuando de nuevo saltaron a la cancha y doblegaron 3-1 al Gotham FC, por lo que el siguiente rival será Washington, que dio cuenta del cuadro Tuzo.

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    La jugadora Aylin Gutiérrez habló de lo que representa el jugar esta clase de compromisos como futbolista del América al señalar que se encuentra motivada, por los torneos que tienen en puerta y las oportunidades que le brinda el cuerpo técnico.

    “El torneo de Concacaf es distinto al de la Liga MX por el roce internacional que se tiene, por lo que pido a la afición de las Águilas que nos apoyen y así todos juntos podemos conseguir más títulos”, complementó Aylin Gutiérrez.

    Por su parte, Daniela Espinoza destacó el título que obtuvieron en la Liga MX ante Rayadas ante una gran entrada, provocando que el futbol sea más bonito. “Los invito a que no pierdan la participación del América el próximo sábado ante Washington Spirit, su apoyo será fundamental para dar el siguiente paso”.

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