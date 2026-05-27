    Futbol

    Estatua de Messi será removida por peligrosa

    La efigie del astro argentino fue inaugurada en diciembre pasado cuando visitó la India.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Estatua de Lionel Messi será removida por peligrosa

    La estatua erigida para conmemorar la visita de Lionel Messi a Calcuta, India, en diciembre pasado será retirada por peligrosa.

    La obra de color dorado mide 21 metros y muestra al astro argentino levantando la Copa del Mundo está en riesgo de venirse abajo.

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    Se mueve con el viento y este miércoles fue asegurada con cuerdas para evitar una posible caída, sobre todo porque está ubicada al costado de una concurrida carretera.

    Hay que recordar que el monumento fue inaugurada durante la caótica Gira Goat de Messi en diciembre del 2025.

    Las autoridades están ya interviniendo y el legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, explicó a la agencia AFP lo que ocurre.

    “Ingenieros del gobierno de Bengala Occidental determinaron que la estatua de la leyenda del futbol argentino en la ciudad de Calcuta no era segura”, explicó.

    “Retirarla resulta más fácil de decir que de hacer”, añadió y finalizó, “ planeamos retirarla lo antes posible".

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