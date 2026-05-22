Futbol ¡Se estrenará como técnico! Este es el club al que dirigirá Iniesta La exestrella del Barcelona incursiona como entrenador en el futbol árabe, donde llegó a jugar como futbolista en activo.

Video Andrés Iniesta comienza su carrera como director técnico con Gulf United

Andrés Iniesta, quien fuera figura del FC Barcelona, incursionará en su carrera deportiva como director técnico en el mundo árabe, donde llegó a jugar como futbolista en activo al final de su carrera.

Iniesta militó en el Emirates Club, un equipo de Emiratos Árabes Unidos, en la temporada 2023-2024, país en el que ahora dirigirá en su primera etapa como estratega.

PUBLICIDAD

De acuerdo a reportes, y a falta del anuncio oficial, Andrés Iniesta dirigirá al Gulf United de Emiratos Árabes Unidos y que ocupa la parte baja de la tabla de posiciones de su Liga, por lo que se trata de un reto en sus inicios como estratega.

No es la primera vez que Andrés Iniesta da la noticia de militar en un club fuera del panorama habitual del futbol internacional luego de ser multi galardonado con Barcelona, pues como jugador militó en el Vissel Kobe de Japón y en el ya mencionado Emirates Club.

Fue Fabrizio Romano quien dio a conocer la noticia de la llegada de Iniesta al futbol emiratí como entrenador, a donde arriba con varias Ligas ganadas con el Barcelona, así como Champions League, Mundial de Clubes y Supercopas nacionales y de la UEFA, además de tres títulos con el Vissel Kobe.

A nivel de selecciones, conquistó dos Eurocopa y un Mundial con la Selección de España, además de ganar el campeonato europeo Sub-16 y Sub-19 con La Roja en sus inicios.