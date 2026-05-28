Futbol Marco Fabián queda ensangrentado tras brutal entrada en Estados Unidos El mexicano participa en el The Soccer Tournament con Boca Dallas por un premio de un millón de dólares.

Video La entrada artera a Marco Fabián que lo dejó ensangrentado

El mexicano Marco Fabián recibió una fuerte entrada que lo dejó ensangrentado en un partido de futbol 7 en Estados Unidos entre su equipo, el Boca Dallas, y el Mint Hill FC.

Marco Fabián compartió la jugada en una historia de Instagram donde se ve que el jugador rival levanta de más la pierna y con los tachones impacta la oreja derecha del mexicano.

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El canterano de Chivas, de 36 años, también compartió una foto de cómo quedó su herida y detalló que tuvo que recibir cuatro puntadas.

“Gracias a todos por sus mensajes, hoy comenzamos el día con gol, pero también con cuatro puntadas”, escribió el mexicano que colaboró con un gol en la victoria de Boca Dallas por 4-0 en su primer partido en el The Soccer Tournament.

¿En qué equipo juega Marco Fabián?

Marco Fabián actualmente milita en el Boca Dallas, un equipo de futbol 7 originario de Dallas, Texas, que participa en el The Soccer Tournament, un festival de futbol 7 en el que leyendas, jugadores en activo y celebridades comparten la cancha en busca de ganar el premio de un millón de dólares.

The Soccer Tournament se celebra en el WakeMed Soccer Park, ubicado en Cary, Carolina del Norte, del 27 de mayo al 1 de junio con un total de 160 partidos en solo seis días.

En el Boca Dallas, equipo de Marco Fabián, también juega el brasileño Douglas Costa, que en brilló en Europa en equipos como Juventus y Bayern Múnich.