    Futbol

    Partidos de hoy 22 de mayo: México vs. Ghana y Fórmula Uno

    La actividad deportiva continúa y nos tiene reservados emocionantes eventos en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Horario y dónde ver el partido amistoso México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026

    La actividad deportiva no se detiene y este viernes 22 de mayo del 2026 nos tiene preparados emocionantes eventos en todos los frentes como en la Fórmula Uno y el amistoso entre México y Ghana.

    Pero antes en Italia se abre la última jornada de la Serie A y lo hacen la Fiorentina vs. Atalanta.

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    Más tarde, inician las practicas libres del GP de Canadá y se realiza la Qualy Carrera Sprint.

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    Por la noche, México enfrentará a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc en juego de preparación rumbo al Mundial 2026.

    Partidos y eventos de hoy viernes 22 de mayo del 2026:

    Serie A
    - Fiorentina vs. Atalanta - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

    Fórmula 1 - Gran Premio de Canadá
    - Práctica Libre - Inicia a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    - Qualy Carrera Sprint - Inicia a las 2:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a las 3:30 pm CT y a las 1:30 pm PT.

    Partido de preparación Mundial 2026
    - México vs. Ghana - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 0m PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX. Mientras en los Estados Unidos en Univision, TUDN y ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Partido 21 de mayo
    Partido 20 de mayo
    Partido 19 de mayo
    Partido 18 de mayo
    Partido 17 de mayo

    Video México vs. Ghana: Los jugadores convocados para el amistoso en Puebla
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