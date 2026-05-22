Futbol Partidos de hoy 22 de mayo: México vs. Ghana y Fórmula Uno La actividad deportiva continúa y nos tiene reservados emocionantes eventos en todos los frentes.

Video Horario y dónde ver el partido amistoso México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026

La actividad deportiva no se detiene y este viernes 22 de mayo del 2026 nos tiene preparados emocionantes eventos en todos los frentes como en la Fórmula Uno y el amistoso entre México y Ghana.

Pero antes en Italia se abre la última jornada de la Serie A y lo hacen la Fiorentina vs. Atalanta.

PUBLICIDAD

Más tarde, inician las practicas libres del GP de Canadá y se realiza la Qualy Carrera Sprint.

Por la noche, México enfrentará a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc en juego de preparación rumbo al Mundial 2026.

Partidos y eventos de hoy viernes 22 de mayo del 2026:

Serie A

- Fiorentina vs. Atalanta - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Fórmula 1 - Gran Premio de Canadá

- Práctica Libre - Inicia a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

- Qualy Carrera Sprint - Inicia a las 2:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a las 3:30 pm CT y a las 1:30 pm PT.

Partido de preparación Mundial 2026

- México vs. Ghana - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 0m PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX. Mientras en los Estados Unidos en Univision, TUDN y ViX, tudn.com y app de TUDN.