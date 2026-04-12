Futbol Partidos de hoy 12 de abril: Mexicanos en el exterior y Liga MX La actividad de este domingo nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Es domingo y el futbol lo sabe, y por ello nos tiene resevados emocionantes encuentros en todos los frentes y destacan los mexicanos en el exterior así como el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX.

Arrancamos en la Eerste Divisie en Países Bajos en donde el Dordrecth de Stephano Carrillo enfrenta al Den Haag. Desde ahí, brincamos a la Serie A con el Genoa de Johan Vásquez que se verá las caras con el Sassuolo.

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En LaLiga de España, Osasuna recibe al Betis, de Álvaro Fidalgo, mientras en la Liga de Rusia el Lokomotiv, de César Montes, frente al FC Dynamo Majachkalá.

En la Eredivisie el AZ, de Mateo Chávez, juega con el Heerenveen y en la Liga de Bélgica el Anderlecht, de César Huerta, hará lo propio con el el Gent.

Y finalmente en la Liga MX, Pumas vs. Mazatlán y Toluca vs. Atlético de San Luis, cierran la Jornada 14 del Clausura 2026.

Partidos de hoy domingo 12 de abril de 2026

Eerste Divisie

- Dordrecth vs. Den Haag - El partido arranca a las 4:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:15 am ET, a las 5:15 am CT y a las 3:15 am PT.

Serie A

- Genoa vs. Sassuolo - El partido arranca a las 4:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:30 am ET, a las 5:30 am CT y a las 3:30 am PT.

LaLiga

- Osasuna vs. Betis - El partido arranca a las 6:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 am ET, a las 7:00 am CT y a las 5:00 am PT.

Liga Rusia

- Lokomotiv vs. FC Dynamo Majachkalá - El partido arranca a las 7:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 am ET, a las 8:30 am CT y a las 6:30 am PT.

Eredivisie

- AZ vs. Heerenveen - El partido arranca a las 8:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:45 am ET, a las 9:45 am CT y a las 7:45 am PT.

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Liga Bélgica

- Anderlecht vs. Gent - El partido arranca a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

Liga MX

- Pumas vs. Mazatlán -El partido arranca a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT. El juego lo podrás ver en México en ViX, Las Estrellas y TUDN. Mientras en los Estados Unidos en Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Toluca vs. Atlético de San Luis - El partido arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 am PT. El juego lo podrás ver en México en ViX, Canal 5 y TUDN. Mientras en los Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.