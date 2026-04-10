LaLiga Partidos del viernes 10 de abril: Liga MX J14 y futbol en España La Jornada 14 de la Liga MX arranca con dos compromisos y en España, Real Madrid recibe al Girona, en la J31.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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Comienza el fin de semana y la actividad futbolística en México y en el mundo sobresale. En España, Real Madrid busca salir del mal momento por el que atraviesa, tras los recientes descalabros tanto en Liga como en la Champions League.

El cuadro merengue tiene buena oportunidad para sumar otra victoria, cuando reciba al Girona, en punto de las 13:00 horas del Centro de México, (15:00 ET y 12:00 PM PT en los Estados Unidos).

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Partidos del viernes 10 de abril del 2026

Liga MX

Puebla vs. León: El compromiso se pone en marcha a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 ET y 20:00 PT en los Estados Unidos).

El cotejo lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com.

FC Juárez vs. Tijuana: Rueda el balón a las 21:06 horas en el Centro de México (23:06 ET y 20:06 PT).

Concacaf W Qualifiers

México vs. Islas Vírgenes: La Selección Femenil de México sigue en su camino para obtener su boleto al próximo Mundial de Futbol. El juego inicia a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 horas ET y 20:00 PT)