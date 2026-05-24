Rusia Pablo Solari rompe trofeo en pleno festejo en la liga de Rusia y se vuelve viral El momento despertó la risa de compañeros y aficionados que no podían creer lo que habían visto.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Insólito! Spartak de Moscú es campeón y jugador rompe el trofeo

Lo que debía ser una celebración perfecta terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales y curiosos del futbol europeo, luego de que el argentino Pablo Solari, jugador del Spartak Moscú, rompiera accidentalmente un trofeo de cristal durante los festejos de su equipo.

Todo ocurrió mientras los jugadores celebraban sobre el terreno de juego y posaban con el reconocimiento tras haber ganado la Copa de Rusia. En medio de la emoción, Solari tomó el trofeo, lo levantó y bastó un movimiento en falso para que el galardón terminara hecho pedazos.

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Jugadores y aficionados reaccionaron entre risas y caras de incredulidad

Algunos futbolistas se quedaron congelados, otros soltaron carcajadas nerviosas y varios aficionados no podían creer lo que acababan de ver. El rostro de sorpresa de Solari también se volvió viral casi de inmediato.

Lejos de molestarse, el momento terminó tomándose con humor dentro del Spartak Moscú. Incluso, algunos compañeros comenzaron a bromear con el argentino mientras intentaban recoger los restos del trofeo de cristal.