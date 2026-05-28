Futbol El Balón de Oro cambia de sede y se entregará por primera vez fuera de Francia El prestigioso premio del futbol internacional abandona territorio francés y la ceremonia de premiación se realizará en este lugar.

Video Balón de Oro se entregará por primera vez fuera de Francia y esta es la razón

La prestigiosa entrega del Balón de Oro cambió de sede y para 2026, año de la Copa Mundial de la FIFA, se realizará por primera vez en su historia fuera de Francia, pues se trata de un reconocimiento que entrega la prestigiosa revista gala France Football.

El mítico premio al mejor futbolista comenzó en 1956 y la regla principal era que el ganador debía contar con nacionalidad europea. La regla cambió para 1995, pues ahora podía ganarlo cualquier jugador, pero bajo la premisa de que jugara en alguna liga de Europa.

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El primer ganador fue el inglés Stanley Matthews, que en ese momento militaba en el Blackpool FC de Inglaterra. Más tarde, en 1995 con la nueva instauración, lo ganó el estadounidense George Weah, entonces jugador del AC Milan.

El mayor ganador del Balón de Oro en la historia es hasta el momento el argentino Lionel Messi, con ocho condecoraciones, cinco más que Cristiano Ronaldo, el segundo más ganador; ahora ninguno de los dos se encuentra dentro del futbol europeo.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VA A SER LA ENTREGA DEL BALÓN DE ORO 2026?

En el año del Mundial 2026, la ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 será por primera vez en la historia fuera de Francia y se entregará en Londres, Inglaterra, y no en París.

El motivo por el cual se tomó dicha decisión es para conmemorar los 70 años del Balón de Oro y que el primer ganador fue un inglés, precisamente con el mencionado Stanley Matthews.