Liga MX Partidos del sábado 11 de abril: Clásico Joven y partidazos en Europa Este día el balón sigue girando alrededor del mundo con grandes encuentros

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Cuándo y dónde ver Clásico Joven América vs. Cruz Azul del Clausura 2026

Este sábado 11 de abril la actividad futbolera continua con grandes partidos tanto en la Liga MX como en el balompié europeo.

En el futbol mexicano el partido más destacado es el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, además del Tigres contra Chivas.

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En Inglaterra, Arsenal busca acercarse al título cuando enfrente al Bournemouth, mientras que en España el Barcelona busca alargar su ventaja cuando enfrente al Espanyol.

Otros juegos destacados del día son: Milán vs. Udinese; Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen y Sevilla vs. Atlético de Madrid.

PARTIDOS DEL SÁBADO 11 DE ABRIL DEL 2026

LIGA MX:

Querétaro vs. Necaxa – 5:00pm del Centro de México; 7:00pm del Este en los Estados Unidos.

Tigres vs. Chivas - 5:00pm del Centro de México; 7:00pm del Este en los Estados Unidos.

Atlas vs. Monterrey - 7:00pm del Centro de México; 9:00pm del Este en los Estados Unidos.

Pachuca vs. Santos - 7:00pm del Centro de México; 9:00pm del Este en los Estados Unidos.

América vs. Cruz Azul - 9:05pm del Centro de México; 11:05pm del Este en los Estados Unidos

MLS:

Toronto FC vs. FC Cincinnati – 11:00am del Centro de México; 1:00pm del Este en los Estados Unidos.

Austin vs. LA Galaxy – 12:30pm del Centro de México, 2:30pm del Este en los Estados Unidos.

Portland Timbers vs. Los Angeles FC – 2:45pm del Centro de México; 4:45pm del Este en los Estados Unidos.

Inter Miami vs. NYRB – 5:30pm del Centro de México; 7:30pm del Este en los Estados Unidos.

LA LIGA

Barcelona vs. Espanyol - 10:30am del Centro de México; 12:30pm del Este en los Estados Unidos.

Sevilla vs. Atlético de Madrid - 1:00pm del Centro de México; 3:00pm del Este en los Estados Unidos.

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SERIE A

Milán vs. Udinese - 10:00am del Centro de México; 12:00pm del Este en los Estados Unidos.

Atalanta vs. Juventus - 12:45pm del Centro de México; 2:45pm del Este en los Estados Unidos.

BUNDESLIGA

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen - 7:30am del Centro de México; 9:30pm del Este en los Estados Unidos.

ST Pauli vs. Bayern Múnich - 10:30am del Centro de México; 12:30pm del Este en los Estados Unidos.

PREMIER LEAGUE