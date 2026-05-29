Futbol Partidos de hoy 29 de mayo: Amistosos rumbo al Mundial de Futbol La Copa del Mundo se aproxima y uno de los rivales de México ve actividad ante Nicaragua. Otras selecciones también tendrán compromisos de preparación.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Sudáfrica da su lista de 26 jugadores convocados a la Copa del Mundo

Rueda el balón a temprana hora de este día con partidos de talla internacional de cara a la justa mundialista. Irán se mide a Gambia en punto de las 9:30 AM en el Centro de México (11:30 AM ET y 8:30 AM PT en los Estados Unidos.

S udáfrica, rival del Tri en el Mundial, se pone a prueba ante la Selección de Nicaragua. El cotejo arranca a las 10:00 AM en el Centro de México (12:00 PM ET y 9:00 AM PT).

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Andorra enfrenta a Irak en otro compromiso de preparación mundialista. Los horarios son los mismos que en el compromiso anterior 10:00 Mx, 12:00 PM ET y 9:00 AM PT.

Partidos del viernes 29 de mayo del 2026

Bosnia ante Macedonia del Norte: La selección de Boznia-Herzegovina está clasificada a la Copa del Mundo, caso contrario a su rival. El partido se pone en marcha a las 12:30 PM en el Centro de México, (14:30 en ET, 11:30 AM PT en los Estados Unidos).