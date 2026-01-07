    Futbol

    Partidos del jueves 8 de enero: Mexicanos en Europa y Supercopa de España

    El balón no se detiene y nos tiene preparados encuentros emocionantes en los distintos frentes.

    El balón se mantiene girando a media semana y este jueves 8 de enero del 2026 nos tiene deparados emocionantes juegos en todos los frentes como con los mexicanos en Europa y la segunda Semifinal de la Supercopa de España.

    Y el día inicia con J ulián Quiñones y el Al-Qadisiya que enfrentarán al Al-Nassr y Cristiano Ronaldo en la actividad de la Jornada 13 de la Liga de Arabia.

    Más tarde, Atlético de Madrid y Real Madrid juegan la segunda Semifinal de la Supercopa de España y Johan Vásquez y Genoa enfrentarán al AC Milan.

    Finalmente, en la Premier League tendremos el Arsenal vs. Liverpool un duelo de muy alto calibre.

    Partidos de hoy jueves 8 de enero de 2026

    Liga de Arabia Saudita
    - Al-Nassr vs. Al-Qadisiya - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 11:30 am PT.

    Supercopa de España
    - Atlético de Madrid vs. Real Madrid - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Serie A
    - Milan vs. Genoa - El partido inicia a las 1:45 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

    Premier League
    - Arsenal vs. Liverpool - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 apm PT.

    Partidos del 7 de enero
    Partidos del 6 de enero
    Partidos del 5 de enero
    Partidos del 4 de enero
    Partidos del 3 de enero

