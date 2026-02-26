    Futbol

    Cristiano Ronaldo se suma al club de famosos que han comprado un equipo de futbol

    El astro portugués entra al club de famosos que se han convertido en propietarios de un club, al que buscan dar brillo en el plano local e internacional.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Cristiano Ronaldo se convierte en uno de los dueños del exequipo de Hugo Sánchez


    Cristiano Ronaldo adquirió el 25 por ciento de las acciones del UD Almería de la Segunda División de España y con ello se sumó a un selecto club de personajes famosos, ya sea deportistas o de la farándula internacional, que se han convertido en dueños de clubes de futbol.

    Esta lista incluye incluso equipos tanto de la MLS como de la Liga MX, aunque en su mayoría son clubes del futbol de Europa, aunque no en todos los casos de Primera División.

    En el caso del futbol mexicano se encuentran Eva Longoria y Ryan Reynolds, así como el actor Rob McElhenney, todos con el Necaxa, que también cuenta con el exfutbolista alemán Mesut Özil, el beisbolista Justin Verlander, el basquetbolista Victor Odalipo, la modelo Kate Upton, entre otros.

    El actor Ryan Reynolds, además de los Rayos, ha hecho una buena labor como accionista del AFC Wrexham.

    En la MLS es conocido el caso de Will Ferrell con LAFC así como de David Beckham con Inter Miami y que fue factor para levar a Lionel Messi al futbol de Estados Unidos.

    Otro caso sonado es el de Ronaldo, el brasileño que fue dueño tanto del Valladolid de España como del Cruzeiro de Brasil, pero en ambos casos vendió su participación.

    Un caso reciente como el de Cristiano Ronaldo es el del delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien forma parte de los inversionistas del SM Caen.

    Fuera de deportistas, hay actores y cantantes famosos a nivel internacional que también están involucrados en clubes de futbol; Snoop Dog con Swansea City, Ed Sheeran con Ipswich Town; Drakeen el Venezia FC y M. McConaughey con Austin FC.

    Finalmente, Tom Brady, el mariscal de campo más ganador de Super Bowls en la NFL, forma parte del Birmingham City, además de también ser parte de la directiva de Las Vegas Raiders del futbol americano profesional de Estados Unidos.

