Futbol Partidos del 26 de febrero: Mexicanos en torneos UEFA y Concacaf Champions Cup La actividad de media semana continúa con juegos emocionantes en todos los frentes del planeta futbol.

El futbol no para y la actividad del jueves 26 de febrero del 2026 nos tiene reservados encuentros de alto calibre en todos los frentes como en la Europa League, la Conference League y la Champions Cup.

Arrancamos el día con los torneos de la UEFA y en la Europa League el Celtic de Julián Araujo enfrenta al Stuttgart, mientras Notthingham Forest va ante Fenerbahce y Celta de Vigo vs. el PAOK de Jorge Sánchez.

Mientras en Conference el AZ Alkmaar de Mateo Chávez enfrenta al Noah.

Finalmente, por la tarde-noche Phialdelphia Union enfrenta al Defence Force.

Partidos del jueves 26 de febrero del 2026

UEFA Europa League

- Stuttgart vs. Celtic - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Notthingham Forest vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Celta de Vigo vs. PAOK - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

Conference League

- AZ Alkmaar vs. Noah - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

Concacaf Champions Cup

- Philadelphia Union vs. Defence Force - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN.