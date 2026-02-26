    Futbol

    Partidos del 26 de febrero: Mexicanos en torneos UEFA y Concacaf Champions Cup

    La actividad de media semana continúa con juegos emocionantes en todos los frentes del planeta futbol.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google

    El futbol no para y la actividad del jueves 26 de febrero del 2026 nos tiene reservados encuentros de alto calibre en todos los frentes como en la Europa League, la Conference League y la Champions Cup.

    PUBLICIDAD

    Arrancamos el día con los torneos de la UEFA y en la Europa League el Celtic de Julián Araujo enfrenta al Stuttgart, mientras Notthingham Forest va ante Fenerbahce y Celta de Vigo vs. el PAOK de Jorge Sánchez.

    Mientras en Conference el AZ Alkmaar de Mateo Chávez enfrenta al Noah.

    Finalmente, por la tarde-noche Phialdelphia Union enfrenta al Defence Force.

    Más sobre Futbol

    La Selección de El Salvador jugará un partido amistoso ante la escuadra de Pachuca
    1 mins

    La Selección de El Salvador jugará un partido amistoso ante la escuadra de Pachuca

    Fútbol
    Ronaldo motiva a Lindsey Vonn que casi pierde una pierna en Milano-Cortina
    1 mins

    Ronaldo motiva a Lindsey Vonn que casi pierde una pierna en Milano-Cortina

    Fútbol
    Ulises Dávila acepta amaño de partidos en Australia y recibe castigo ejemplar
    1 mins

    Ulises Dávila acepta amaño de partidos en Australia y recibe castigo ejemplar

    Fútbol
    Gaviota recibe balonazo al vuelo en pleno juego, le dan RCP y vive para contarlo
    1:19

    Gaviota recibe balonazo al vuelo en pleno juego, le dan RCP y vive para contarlo

    Fútbol
    Ronaldinho y Marcelo protagonizan épico momento en el Clásico de leyendas
    1 mins

    Ronaldinho y Marcelo protagonizan épico momento en el Clásico de leyendas

    Fútbol
    Partidos de hoy lunes 23 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Premier League
    1 mins

    Partidos de hoy lunes 23 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Premier League

    Fútbol
    Presidente del Celaya nombra a los culpables de la tragedia en Veracruz
    1 mins

    Presidente del Celaya nombra a los culpables de la tragedia en Veracruz

    Fútbol
    ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol!
    1 mins

    ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol!

    Fútbol
    Presidente del Celaya señala a responsables de lo ocurrido en Boca del Río
    3:03

    Presidente del Celaya señala a responsables de lo ocurrido en Boca del Río

    Fútbol
    Sheffield Wednesday desciende en Inglaterra con 13 jornadas por disputarse
    1 mins

    Sheffield Wednesday desciende en Inglaterra con 13 jornadas por disputarse

    Fútbol

    Partidos del jueves 26 de febrero del 2026

    UEFA Europa League
    - Stuttgart vs. Celtic - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Notthingham Forest vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Celta de Vigo vs. PAOK - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

    Conference League
    - AZ Alkmaar vs. Noah - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    PUBLICIDAD

    Concacaf Champions Cup
    - Philadelphia Union vs. Defence Force - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN.

    Partidos del 25 de febrero
    Partidos del 24 de febrero
    Partidos del 23 de febrero
    Partidos del 22 de febrero
    Partidos del 21 de febrero

    Video Resumen | ¡Stuttgart liquida al Celtic! Los alemanes golearon al conjunto escocés en la UEFA Europa League
    Relacionados:
    FutbolUEFA Conference LeagueMateo ChávezJulián Araujo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX