    Futbol

    Ulises Dávila acepta amaño de partidos en Australia y recibe castigo ejemplar

    El jugador ya conoce su sanción y cómo lo pagará, ahora su futuro en el deporte es incierto.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Futbolista mexicano acepta amaño de partidos

    El futbolista mexicano, Ulises Dávila recibió el castigo tras ser declarado culpable en el amaño de partidos en el futbol de Australia, ya se conoce la sanción y su futuro ahora es totalmente incierto.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Gaviota recibe balonazo al vuelo en pleno juego, le dan RCP y vive para contarlo
    1:19

    Gaviota recibe balonazo al vuelo en pleno juego, le dan RCP y vive para contarlo

    Fútbol
    Ronaldinho y Marcelo protagonizan épico momento en el Clásico de leyendas
    1 mins

    Ronaldinho y Marcelo protagonizan épico momento en el Clásico de leyendas

    Fútbol
    Partidos de hoy lunes 23 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Premier League
    1 mins

    Partidos de hoy lunes 23 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Premier League

    Fútbol
    Presidente del Celaya nombra a los culpables de la tragedia en Veracruz
    1 mins

    Presidente del Celaya nombra a los culpables de la tragedia en Veracruz

    Fútbol
    ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol!
    1 mins

    ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol!

    Fútbol
    Presidente del Celaya señala a responsables de lo ocurrido en Boca del Río
    3:03

    Presidente del Celaya señala a responsables de lo ocurrido en Boca del Río

    Fútbol
    Sheffield Wednesday desciende en Inglaterra con 13 jornadas por disputarse
    1 mins

    Sheffield Wednesday desciende en Inglaterra con 13 jornadas por disputarse

    Fútbol
    ¡Estalla la violencia en partido de la Liga Premier en Veracruz!
    1 mins

    ¡Estalla la violencia en partido de la Liga Premier en Veracruz!

    Fútbol
    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar
    1 mins

    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar

    Fútbol
    Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX
    1 mins

    Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX

    Fútbol

    En mayo del 2024 fue detenido por las acusaciones, un día después fue liberado tras unas horas dentro del edifico judicial, pero las investigaciones se mantuvieron.

    Llego el 2025 y en octubre Ulises Dávila se declaró culpable de las acusaciones en su contra por amaños de partidos con el equipo del Macarthur FC, donde reclutaba jugadores para forzar tarjetas amarillas y así ganar dinero a través de apuestas.

    El formado en Chivas de Guadalajara no irá a la cárcel, pero tendrá que pagar 11 mil dólares como castigo, además de quedar fuera del equipo del que fue líder y goleador.

    Diversas versiones señalan que en la sentencia de Ulises Dávila se estipuló que se involucró en el amaño de partidos a través de contactos con un colombiano y que actuó por miedo a represalias y a salvaguardar la integridad de su familia.

    Además de Chivas, Dávila tuvo un salto importante, fue adquirido por el Chelsea, por su juventud, fue cedido al Vitesse de Países Bajos, luego pasó por tres equipos de la segunda división de España, Sabadell, Córdoba y Tenerife.

    Video Ulises Dávila, máximo goleador histórico del Mcarthur FC de Australia
    Relacionados:
    FutbolUlises Dávila

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX