Futbol Ulises Dávila acepta amaño de partidos en Australia y recibe castigo ejemplar El jugador ya conoce su sanción y cómo lo pagará, ahora su futuro en el deporte es incierto.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Futbolista mexicano acepta amaño de partidos

El futbolista mexicano, Ulises Dávila recibió el castigo tras ser declarado culpable en el amaño de partidos en el futbol de Australia, ya se conoce la sanción y su futuro ahora es totalmente incierto.

PUBLICIDAD

Llego el 2025 y en octubre Ulises Dávila se declaró culpable de las acusaciones en su contra por amaños de partidos con el equipo del Macarthur FC, donde reclutaba jugadores para forzar tarjetas amarillas y así ganar dinero a través de apuestas.

El formado en Chivas de Guadalajara no irá a la cárcel, pero tendrá que pagar 11 mil dólares como castigo, además de quedar fuera del equipo del que fue líder y goleador.

Diversas versiones señalan que en la sentencia de Ulises Dávila se estipuló que se involucró en el amaño de partidos a través de contactos con un colombiano y que actuó por miedo a represalias y a salvaguardar la integridad de su familia.

Además de Chivas, Dávila tuvo un salto importante, fue adquirido por el Chelsea, por su juventud, fue cedido al Vitesse de Países Bajos, luego pasó por tres equipos de la segunda división de España, Sabadell, Córdoba y Tenerife.