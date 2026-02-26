Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo compra al Almería y no se descarta que se retire ahí Rubi, DT del Almería, le dio la bienvenida a CR7 y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a jugar en España.

Video Almería no descarta que Cristiano Ronaldo se retire ahí



Rubi, técnico del Almería, le dio la bienvenida a Cristiano Ronaldo, quien este jueves se convirtió en uno de los copropietarios del club al adquirir el 25 por ciento de las acciones.

“Desde nuestra posición estamos muy contentos, darle la bienvenida, creo que es una gran noticia porque personas como él, con el conocimiento del deporte, del futbol, que lo tienen al mil por mil, y pueden ayudar al club, creo que es una noticia muy emocionante para todo el club y para toda la ciudad”, declaró el entrenador.

Con el sorpresivo anuncio de inmediato surgió una duda: ¿Cristiano Ronaldo volverá a España para jugar con el Almería? Esto fue lo que respondió Rubi.

“Es una pregunta claramente para él, pero sería algo extraordinario y algo muy bonito, pero es una cosa de él. Por supuesto, es su club y también si él quisiera seguir jugando, yo creo que el entrenador que haya aquí, lo recibiría con los brazos abiertos. Eso no hay ninguna duda”.

No se descarta que CR7 se retire en el Almería, pero de momento, con 41 años, sus objetivos son llegar a la marca de los mil goles y hacer historia con Portugal en el Mundial 2026.

El Bicho recién marcó el gol número 965 de su carrera y en la temporada con Al-Nassr registra 22 goles en 25 partidos.

El año pasado, Cristiano Ronaldo renovó con el Al-Nassr hasta junio del 2027. En Arabia Saudita lo ven como embajador de la liga de cara a la Copa del Mundo que se jugará ahí en 2034.

Mientras que Almería está luchando por ascender a LaLiga al marchar en la tercera posición de la Segunda División con 48 puntos, a solo dos del líder Racing de Santender que en estos momentos, con 15 jornadas por disputar, tiene el boleto directo a Primera División.