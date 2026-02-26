    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo compra al Almería y no se descarta que se retire ahí

    Rubi, DT del Almería, le dio la bienvenida a CR7 y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a jugar en España.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Almería no descarta que Cristiano Ronaldo se retire ahí


    Rubi, técnico del Almería, le dio la bienvenida a Cristiano Ronaldo, quien este jueves se convirtió en uno de los copropietarios del club al adquirir el 25 por ciento de las acciones.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar
    1 mins

    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar

    Fútbol
    ¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr por la Copa AFC?
    1 mins

    ¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr por la Copa AFC?

    Fútbol
    ¿Huelga o lesión? La razón por la que Cristiano Ronaldo no jugó hoy
    1:21

    ¿Huelga o lesión? La razón por la que Cristiano Ronaldo no jugó hoy

    Fútbol
    ¡El día del crack! Cristiano, Neymar, Penta Zero miedo nacieron todo el 5 de febrero
    3 mins

    ¡El día del crack! Cristiano, Neymar, Penta Zero miedo nacieron todo el 5 de febrero

    Fútbol
    ¡Feliz cumpleaños, Bicho! El mundo del futbol celebra 41 años de Cristiano Ronaldo
    2:11

    ¡Feliz cumpleaños, Bicho! El mundo del futbol celebra 41 años de Cristiano Ronaldo

    Fútbol
    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce
    1 mins

    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce

    Fútbol
    La sombra de Benzema: Cristiano se niega a jugar con el Al Nassr
    1:15

    La sombra de Benzema: Cristiano se niega a jugar con el Al Nassr

    Fútbol
    CR7 no puede con Quiñones: le borran asistencia, sin penal y estrella el travesaño
    2:12

    CR7 no puede con Quiñones: le borran asistencia, sin penal y estrella el travesaño

    Fútbol
    El gol de Julián Quiñones con el que empata a Cristiano por el título de goleo
    1:19

    El gol de Julián Quiñones con el que empata a Cristiano por el título de goleo

    Fútbol
    Así recibió Cristiano Ronaldo a Sadio Mané tras su título en África
    1:17

    Así recibió Cristiano Ronaldo a Sadio Mané tras su título en África

    Fútbol

    “Desde nuestra posición estamos muy contentos, darle la bienvenida, creo que es una gran noticia porque personas como él, con el conocimiento del deporte, del futbol, que lo tienen al mil por mil, y pueden ayudar al club, creo que es una noticia muy emocionante para todo el club y para toda la ciudad”, declaró el entrenador.

    Con el sorpresivo anuncio de inmediato surgió una duda: ¿Cristiano Ronaldo volverá a España para jugar con el Almería? Esto fue lo que respondió Rubi.

    “Es una pregunta claramente para él, pero sería algo extraordinario y algo muy bonito, pero es una cosa de él. Por supuesto, es su club y también si él quisiera seguir jugando, yo creo que el entrenador que haya aquí, lo recibiría con los brazos abiertos. Eso no hay ninguna duda”.

    No se descarta que CR7 se retire en el Almería, pero de momento, con 41 años, sus objetivos son llegar a la marca de los mil goles y hacer historia con Portugal en el Mundial 2026.

    El Bicho recién marcó el gol número 965 de su carrera y en la temporada con Al-Nassr registra 22 goles en 25 partidos.

    El año pasado, Cristiano Ronaldo renovó con el Al-Nassr hasta junio del 2027. En Arabia Saudita lo ven como embajador de la liga de cara a la Copa del Mundo que se jugará ahí en 2034.

    Mientras que Almería está luchando por ascender a LaLiga al marchar en la tercera posición de la Segunda División con 48 puntos, a solo dos del líder Racing de Santender que en estos momentos, con 15 jornadas por disputar, tiene el boleto directo a Primera División.

    Video Cristiano Ronaldo se convierte en uno de los dueños del exequipo de Hugo Sánchez
    Relacionados:
    Cristiano RonaldoFutbolAlmería Al-Nassr

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX