Futbol Ronaldo motiva a Lindsey Vonn que casi pierde una pierna en Milano-Cortina El delantero portugués envió un mensaje a la estadounidense Lindsey Vonn que sufrió una grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Lindsey Vonn, esquiadora estadounidense multimedallista olímpica y mundial, explicó el periplo que pasó tras su caída el 8 de febrero en la prueba de descenso en Milano-Cortina al que Cristiano Ronaldo reaccionó con unas bellas palabras.

"Los campeones se definen por los momentos que ganan y por los momentos en los que se niegan a rendirse. @lindseyvonn, las montañas que conquistaste nunca fueron más grandes que la fuerza que llevas. Sigue luchando. Las leyendas siempre salen adelante", escribió el atacante en los comentarios de su video en redes sociales.

Y es que Lindsey explicó en Instagram, que sufrió una fractura compleja de tibia con síndrome compartimental en la que prácticamente "todo quedó hecho pedazos" y solo la intervención rápida de su doctor Tom Hackett le salvó la pierna

Debió sufrir cuatro operaciones en Trieste, Italia, y fue traslada a su país en un avión especializado en servicios médicos. Ahí tuvo una quinta intervención quirúrgica.

Pero por fortuna y gracias a los servicios médicos que recibió ya fue dada de alta y seguirá recuperándose, y el mensaje lo envió desde su país y en su casa.

Unas horas más tarde, Vonn respondió el mensaje del atacante: "@cristiano viniendo de ti, esto significa mucho", respondió.