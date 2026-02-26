    Futbol

    Casi lo lesionan: Fanático taclea a Leo Messi durante juego del Inter Miami en Puerto Rico

    En partido amistoso en Puerto Rico aficionados buscan al astro argentino en la cancha y casi lo lesionan por querer abrazarlo.

    Baudelio García Espinosa
    Video Fan en Puerto Rico pierde la cabeza y 'tumba' a Messi

    Momentos complicados vivió el astro argentino Leo Messi en su visita a Puerto Rico para jugar un partido amistoso. Durante el desarrollo del encuentro, aficionados saltaron a la cancha intentando abrazar al futbolista.

    PUBLICIDAD

    Por un momento, la situación se salió de control y al querer abrazarlo, Leo se fue al césped lo que puso en riesgo su integridad ante una posible lesión. La seguridad de inmediato entró en ayuda del jugador, pero los aficionados no dejaron de ingresar al terreno de juego.

    Después de unos minutos se logró controlar la situación al detener a varias personas que intentaron acercarse al argentino, que por momentos mostró incomodidad al no poder seguir con el encuentro amistoso.

    Sus compañeros del Inter Miami no daban crédito al descontrol que se generó por instantes, porque cuando ya tenían controlado a un aficionado, salían otros dos que intentaban acercarse al astro.

    Inclusive un aficionado sacó su celular y se tomó una selfie con Leo Messi, situación que otra persona abraza por detrás y derriba al jugador.

