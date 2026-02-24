Futbol La Selección de El Salvador jugará un partido amistoso ante la escuadra de Pachuca El conjunto dirigido por Hernán Darío "Bolillo" Gómez vendrá el próximo marzo como parte de su preparación.

Este día se dio a conocer que La Selección de El Salvador visitará México para sostener un encuentro amistoso con el conjunto de Pachuca Select.

El partido será el próximo 3 de marzo en el Estadio Hidalgo y dará comienzo a las 21:30 horas del Centro de México, 22:30 horas del Este, 19:30 horas del Pacífico en Estados Unidos.

El técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez ya dio a conocer la lista de convocados, solo podrá contar con jugadores de la lica local, ya que no es Fecha FIFA oficial.

La Selecta paga la visita del año pasado, cuando los Tuzos fueron a territorio centroamericano y empataron a una anotación en el Estadio Nacional Jorge Alberto González de San Salvador.

El Pachuca Select será conformado por un equipo juvenil y algunos del primero equipo, ya que ese mismo día sostendrán el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 ante Necaxa.

Este duelo le servirá al técnico para afinar al equipo de cara a la presentación de El Salvador en el torneo Concacaf Series, a celebrarse en República Dominicana.