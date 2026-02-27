Partidos de hoy viernes 27 de febrero: Inicia la Jornada 8 de Liga MX Clausura 2026
Además de Liga MX, habrá actividad en Europa con la Premier League, Ligue 1 y LaLiga.
Video Resumen | México vs. Islandia: Gran actuación del Tri y golea en Querétaro
Este viernes 27 de febrero arranca la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con cuatro partidos, mientras que también habrá actividad en la Premier League, Ligue 1 y LaLiga.
Tras el amistoso entre México e Islandia que el Tri ganó por 4-0 en Querétaro, la Liga MX se reanuda con el Mazatlán vs. Pachuca, Querétaro vs. Santos, Juarez vs. Atlas y Xolos vs. Pumas.
También se jugará la Jornada 8 de la Liga de Expansión MX con tres partidos: el Alebrijes Oaxaca vs. Dorados, Correcaminos vs. Tapatio y Mineros vs. Venados.
Partidos de este viernes 27 de febrero del 2026
Premier League
- Wolves vs. Aston Villa | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Ligue 1
- Strasbourg vs. Lens | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm de EEUU
LaLiga
- Levante vs. Alavés | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Liga MX, Jornada 8 del Clausura 2026
7 pm Centro de México, 8 pm ET de EEUU
- Mazatlán vs. Pachuca
- Querétaro vs. Santos Laguna
9 pm Centro de México, 10 pm ET de EEUU
- FC Juárez vs. Atlas
- Xolos vs. Pumas
Liga de Expansión MX, Jornada 8 Clausura 2026
- Alebrijes Oaxaca vs. Dorados | 5 pm Centro de México, 6 pm ET de EEUU
- Correcaminos vs. Tapatío | 7 pm Centro de México, 8 pm ET de EEUU
- Mineros vs. Venados | 7 pm Centro de México, 8 pm ET de EEUU
Relacionados: