    José Francisco Molina se convierte en técnico de la selección de Honduras

    El estratega español tiene como misión llevar a los Catrachos al Mundial del 2030.

    Raúl Martínez
    Video DT que brilló en España es nuevo estratega de Honduras

    La Federación de Futbol de Honduras hizo oficial la designación del español José Francisco Molina como el nuevo director técnico de la selección catracha.

    El estratega español llega con la misión de regresar al combinado hondureño a una Copa del Mundo tras su última participación que fue en el Mundial de Brasil 2014.

    Francisco Molina se desempeñó como portero en diversos equipos del futbol español, pero donde destacó fue en el A tlético de Madrid al ganar la Liga y Copa en 1996.

    También fue internacional con España y participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1998, además de disputar competiciones europeas con la selección absoluta.

    En 2009 comenzó su carrera como técnico donde dirigió en las categorías inferiores en España hasta lograr llegar al primer equipo del Villarreal.

    De igual forma, t uvo un breve paso por el futbol mexicano donde dirigió en 2017 al Atlético de San Luis en el Ascenso MX.

    Su más reciente trabajo como técnico fue en la India donde tomó el mando del Mohun Bagan Super Giant.

    La primera prueba que tendrá José Francisco Molina al frente de la selección de Honduras será el próximo 31 de marzo cuando su equipo se mida con Perú.

    Video ¿Honduras al Mundial? Hay riesgo de que selección no vaya a Monterrey
    Relacionados:
    FutbolHonduras

