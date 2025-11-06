El balón no se detiene y los torneos de la UEFA continúan con emocionantes duelos en todos los frentes, al igual que los partidos de los mexicanos en el extranjero y la Liguilla de la Liga MX Femenil.

Para iniciar el día, Al Qadisiya de Julián Quiñones enfrentará al Al-Kholood en la Liga de Arabia Saudita.

Mientras en la UEFA Europa League destacan los juegos entre el Dinamo Zagreb vs. Celta, el Betis vs. Lyon y el Viktoria Plzen vs. el Fenerbahçe de Edson Álvarez.

En la UEFA Conference LEague, el AEK de Orbelín Pineda jugará ante el Shamrock Rovers y el Crystal Palace contra el AZ de Mateo Chávez.

Finalmente, en la Liguilla de la Liga MX Femenil los juegos serán Rayadas vs. América, FC Juárez vs. Tigres y Chivas vs. Toluca.

Partidos de hoy jueves 5 de noviembre del 2025

Liga de Arabia

- Al Qadisiya vs. Al-Kholood - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

UEFA Europa League

- Dinamo Zagreb vs. Celta - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Betis vs. Lyon - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás y TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Viktoria Plzen vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los por ViX.

UEFA Conference League

- AEK vs. Shamrock Rovers - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Crystal Palace vs. AZ - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los por ViX.

Liguilla Liga MX Femenil

- FC Juárez vs. Tigres - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT.

- Rayadas vs. América - El partido inicia a las 7:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:15 pm ET, a las 7:15 pm CT y a las 5:15 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN, mientras en México por TUDN.

- Chivas vs. Toluca - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.