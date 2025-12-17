    Futbol

    Partidos de hoy jueves 18 de diciembre: Actividad de mexicanos en la Conference League

    El Milan de Santiago Gimenez busca el pase a la Final de la Supercopa de Italia y se juega la Final de la Copa Árabe de la FIFA.

    Video Santi Gimenez recibe mala noticia de su lesión rumbo al Mundial 2026

    Este jueves 18 de diciembre habrá actividad de jugadores mexicanos en la UEFA Conference League. Orbelín Pineda y AEK Atenas enfrentará al Craiova, mientras que Mateo Chávez y AZ Alkmaar se medirán al Jagiellonia.

    El Milan de Santiago Gimenez se jugará el pase la Final de la Supercopa de Italia contra el Napoli. El Bebote no verá acción porque será operado este mismo día de una lesión en el tobillo.

    Último día de actividad de la Copa Árabe de la FIFA donde Jordania y Marruecos disputarán la gran Final. Antes, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos jugarán por el tercer lugar.

    Partidos de hoy jueves 18 de diciembre del 2025

    UEFA Conference League, Jornada 6

    • AEK Atenas vs. Craiova (Orbelín Pineda) | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
    • AZ Alkmaar vs. Jagiellonia (Mateo Chávez) | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    Supercopa de Italia, Semifinales

    • Napoli vs. Milan | 1 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU

    Copa Árabe de la FIFA

    • Arabia Saudita vs. Emiratos Árabes Unidos, tercer lugar | 5 am Centro de México, 6 am ET de EEUU
    • Jordania vs. Marruecos, Final | 10 am Centro de México, 11 am ET de EEUU
