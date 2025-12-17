Futbol Partidos de hoy jueves 18 de diciembre: Actividad de mexicanos en la Conference League El Milan de Santiago Gimenez busca el pase a la Final de la Supercopa de Italia y se juega la Final de la Copa Árabe de la FIFA.

Video Santi Gimenez recibe mala noticia de su lesión rumbo al Mundial 2026

Este jueves 18 de diciembre habrá actividad de jugadores mexicanos en la UEFA Conference League. Orbelín Pineda y AEK Atenas enfrentará al Craiova, mientras que Mateo Chávez y AZ Alkmaar se medirán al Jagiellonia.

El Milan de Santiago Gimenez se jugará el pase la Final de la Supercopa de Italia contra el Napoli. El Bebote no verá acción porque será operado este mismo día de una lesión en el tobillo.

Último día de actividad de la Copa Árabe de la FIFA donde Jordania y Marruecos disputarán la gran Final. Antes, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos jugarán por el tercer lugar.

Partidos de hoy jueves 18 de diciembre del 2025

UEFA Conference League, Jornada 6

AEK Atenas vs. Craiova (Orbelín Pineda) | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

AZ Alkmaar vs. Jagiellonia (Mateo Chávez) | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

Supercopa de Italia, Semifinales

Napoli vs. Milan | 1 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU

Copa Árabe de la FIFA