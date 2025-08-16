Partidos hoy sábado 16 de agosto: Jornada 5 de Liga MX y mexicanos en Premier League

Este sábado 16 de agosto continúa lo mejor de la Jornada 5 de Liga MX además de la actividad de futbolistas mexicanos en la Premier League.

Chivas, Cruz Azul, América, Toluca, Pumas, el líder Pachuca y el campeón Toluca verán acción en una tarde-noche de mucho futbol que podrás ver por nuestras diferentes plataformas.

Los cinco partidos que se disputarán este sábado 16 de agosto contarán con sus peculiaridades, como el duelo entre Tigres y América, una rivalidad reciente en la Liga MX que nunca deja indiferente a los fanáticos.

Más temprano ese día, Raúl Jiménez y Edson Álvarez podrían ver minutos en la Premier League con el Fulham y West Ham United, respectivamente; este úlitmo podría estar disputando sus últimos partidos con los Hammers.

HORARIO Y DÓNDE VER JORNADA 5 DEL SÁBADO APERTURA 2025

Chivas vs. Juárez

El juego es el sábado 16 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en Amazon Prime, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en Telemundo.



Pachuca vs. Tijuana

El partido es este sábado 16 de agosto a las 7:00 pm del CT de México en tubi/FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.





Tigres vs. América

El encuentro es este sábado 16 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.



Cruz Azul vs. Santos

El juego es este sábado 16 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.





Toluca vs. Pumas

Este partido será el sábado 16 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Premier League Jornada 1

Brighton vs. Fulham

8am México 10am ET y 7am Pacífico Estados Unidos

Sunderland vs. West Ham