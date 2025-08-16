    futbol

    Partidos hoy sábado 16 de agosto: Jornada 5 de Liga MX y mexicanos en Premier League

    Esta es la agenda de los partidos que no te puedes perder este fin de semana.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Qué deleite! Así puedes ver la Jornada 5 del Apertura 2025

    Este sábado 16 de agosto continúa lo mejor de la Jornada 5 de Liga MX además de la actividad de futbolistas mexicanos en la Premier League.

    Chivas, Cruz Azul, América, Toluca, Pumas, el líder Pachuca y el campeón Toluca verán acción en una tarde-noche de mucho futbol que podrás ver por nuestras diferentes plataformas.

    PUBLICIDAD

    Los cinco partidos que se disputarán este sábado 16 de agosto contarán con sus peculiaridades, como el duelo entre Tigres y América, una rivalidad reciente en la Liga MX que nunca deja indiferente a los fanáticos.

    Más temprano ese día, Raúl Jiménez y Edson Álvarez podrían ver minutos en la Premier League con el Fulham y West Ham United, respectivamente; este úlitmo podría estar disputando sus últimos partidos con los Hammers.

    HORARIO Y DÓNDE VER JORNADA 5 DEL SÁBADO APERTURA 2025

    • Chivas vs. Juárez

    El juego es el sábado 16 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en Amazon Prime, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en Telemundo.

    • Pachuca vs. Tijuana

    El partido es este sábado 16 de agosto a las 7:00 pm del CT de México en tubi/FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.


    • Tigres vs. América

    El encuentro es este sábado 16 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.

    PUBLICIDAD

    • Cruz Azul vs. Santos

    El juego es este sábado 16 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.


    • Toluca vs. Pumas

    Este partido será el sábado 16 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Premier League Jornada 1

    • Brighton vs. Fulham

    8am México 10am ET y 7am Pacífico Estados Unidos

    • Sunderland vs. West Ham

    8am México 10am ET y 7am Pacífico Estados Unidos

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Partidos de hoy 15 de agosto: Arranca la Jornada 5 de la Liga MX

    Partidos de hoy 15 de agosto: Arranca la Jornada 5 de la Liga MX

    2 min
    Revelan detalles de la pelea entre Julio González y Gil Alcalá en Pumas

    Revelan detalles de la pelea entre Julio González y Gil Alcalá en Pumas

    1 min
    Otro mexicano, jugador del Toluca, a Europa

    Otro mexicano, jugador del Toluca, a Europa

    1 min
    Partidos hoy lunes 11 de agosto: Continúa la Jornada 4 de Liga MX

    Partidos hoy lunes 11 de agosto: Continúa la Jornada 4 de Liga MX

    2 min
    Partidos hoy domingo 10 de agosto: Sigue la Jornada 4 de Liga MX

    Partidos hoy domingo 10 de agosto: Sigue la Jornada 4 de Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD