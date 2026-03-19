Futbol Partidos de hoy 19 de marzo: Torneos UEFA y Concacaf Champions Cup La actividad de media semana nos tiene preparados emocionantes juegos a lo largo del planeta futbol.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

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El futbol no se detiene y este jueves 19 de marzo del 2026 nos tiene preparados emocionantes y decisivos juegos a lo largo del planeta futbol como los de la Europa League, la Conference League y la Concacaf Champions Cup.

Iniciamos con la Europa League en la que se juegan los duelos de vuelta de los Octavos de Final. Los más destacados son: Midtjylland vs. Nottingham Forest, Roma vs. Bologna y el Betis, de Álvaro Fidalgo, vs. Panathinaikos.

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También la Conference League juega la misma instancia y los duelos más interesantes del día son: AEK, de Orbelín Pineda, vs. Celje y Sparta Praga vs. AZ, de Matero Chávez.

Finalmente, la Concacaf Champions Cup cierra también sus Octavos con los duelos entre M ount Pleasant vs. LA Galaxy y Tigres vs. Cincinnati.

Partidos de hoy jueves 19 de marzo de 2026

Europa League

Midtjylland vs. Nottingham Forest - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Roma vs. Bologna - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Betis vs. Panathinaikos - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

Conference League

AEK vs. Celje - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Sparta Praga vs. AZ - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

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Concacaf Champions Cup

Mount Pleasant vs. LA Galaxy - El partido inicia a las 5:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 7:06 pm ET, a las 6:06 pm CT y a la 4:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Tigres vs. Cincinnati - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 8:06 pm ET, a las 9:06 pm CT y a la 6:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.