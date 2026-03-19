    Futbol

    Partidos de hoy 19 de marzo: Torneos UEFA y Concacaf Champions Cup

    La actividad de media semana nos tiene preparados emocionantes juegos a lo largo del planeta futbol.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Ser campeón con Tigres o el quinto partido en el Mundial? Lainez sorprende a Gignac y Nahuel

    El futbol no se detiene y este jueves 19 de marzo del 2026 nos tiene preparados emocionantes y decisivos juegos a lo largo del planeta futbol como los de la Europa League, la Conference League y la Concacaf Champions Cup.

    Iniciamos con la Europa League en la que se juegan los duelos de vuelta de los Octavos de Final. Los más destacados son: Midtjylland vs. Nottingham Forest, Roma vs. Bologna y el Betis, de Álvaro Fidalgo, vs. Panathinaikos.

    PUBLICIDAD

    También la Conference League juega la misma instancia y los duelos más interesantes del día son: AEK, de Orbelín Pineda, vs. Celje y Sparta Praga vs. AZ, de Matero Chávez.

    Finalmente, la Concacaf Champions Cup cierra también sus Octavos con los duelos entre M ount Pleasant vs. LA Galaxy y Tigres vs. Cincinnati.

    Más sobre Futbol

    Fernando Gago encuentra trabajo: Será técnico de la Universidad de Chile
    1 mins

    Fernando Gago encuentra trabajo: Será técnico de la Universidad de Chile

    Fútbol
    Intento de amaño: dos directivos mexicanos señalados en partido en Costa Rica
    9 mins

    Intento de amaño: dos directivos mexicanos señalados en partido en Costa Rica

    Fútbol
    Partidos hoy domingo 15 de marzo: continúa la Jornada 11 de Liga MX
    1 mins

    Partidos hoy domingo 15 de marzo: continúa la Jornada 11 de Liga MX

    Fútbol
    Finalissima 2026 entre España y Argentina a un paso de ser cancelada
    2 mins

    Finalissima 2026 entre España y Argentina a un paso de ser cancelada

    Fútbol
    Stephano Carrillo suma 45 minutos en la derrota del Dordrecht
    1 mins

    Stephano Carrillo suma 45 minutos en la derrota del Dordrecht

    Fútbol
    Partidos de hoy 13 de marzo: inicia la Jornada 12 en el Clausura 2026
    2 mins

    Partidos de hoy 13 de marzo: inicia la Jornada 12 en el Clausura 2026

    Fútbol
    Finalissima Argentina vs. España tiene al Bernabéu como opción de sede
    1 mins

    Finalissima Argentina vs. España tiene al Bernabéu como opción de sede

    Fútbol
    Partidos del 12 de marzo: UEFA Europa League y Concacaf Champions Cup
    3 mins

    Partidos del 12 de marzo: UEFA Europa League y Concacaf Champions Cup

    Fútbol
    Partidos de hoy 11 de marzo: UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup
    3 mins

    Partidos de hoy 11 de marzo: UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup

    Fútbol
    Araujo y su desenfrenado festejo tras el triunfo del Celtic sobre Rangers
    2 mins

    Araujo y su desenfrenado festejo tras el triunfo del Celtic sobre Rangers

    Fútbol

    Partidos de hoy jueves 19 de marzo de 2026

    Europa League
    Midtjylland vs. Nottingham Forest - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Roma vs. Bologna - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Betis vs. Panathinaikos - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

    Conference League
    AEK vs. Celje - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    Sparta Praga vs. AZ - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    PUBLICIDAD

    Concacaf Champions Cup
    Mount Pleasant vs. LA Galaxy - El partido inicia a las 5:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 7:06 pm ET, a las 6:06 pm CT y a la 4:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Tigres vs. Cincinnati - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a la 8:06 pm ET, a las 9:06 pm CT y a la 6:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Partidos 18 de marzo
    Partidos 17 de marzo
    Partidos 16 de marzo
    Partidos 15 de marzo
    Partidos 14 de marzo

    Video ¿Ser campeón con Tigres o el quinto partido en el Mundial? Lainez sorprende a Gignac y Nahuel
    Relacionados:
    FutbolEuropa LeagueConference LeagueUEFA Conference LeagueTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX