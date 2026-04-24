    Guillermo Ochoa

    Memo Ochoa y los mexicanos que han jugado en el futbol de Chipre

    El arquero seleccionado es el representante mexicano más reciente en dicha liga europea.

    Por:Juan Regis
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    Memo Ochoa
    Memo Ochoa
    Imagen TUDN

    Pocos conocen el legado que México ha tenido en el futbol de Chipre, un destino casi desconocido para todo futbolista que busca cumplir su sueño de jugar en el futbol de Europa.

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    El representante más reciente de mexicanos en el futbol chipriota es Guillermo 'Memo' Ochoa, seleccionado nacional y potencial leyenda del futbol si logra disputar su sexta Copa del Mundo este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

    Memo Ochoa fichó con AEL Limassol a finales de 2025 para mantenerse activo y poder llamar la atención de Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026.

    Pero más allá de uno de los seleccionados mexicanos más conocidos por la afición hay otros igual de importantes que han representado a México en el futbol de Chipre.

    Uno de los ejemplos es el campeón olímpico en Londres 2012, Jorge 'El Chatón' Enríquez, quien jugó entre 2018 y 2019 en el Omonia tras defender los colores de Chivas, León, Tepic, Santos Laguna y Puebla en la Liga MX.

    Raúl Gudiño es quizás el mexicano que más éxito tuvo en Chipre. Fue campeón y se consagró como el primer arquero mexicano en jugar la UEFA Champions League con el Apoel Nicossaia.

    Edgar Pacheo y desde hace menos de un año, Memo Ochoa, son los otros dos mexicanos que dejaron huella en la liga chipriota.

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