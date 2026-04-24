Futbol Diogo Jota: revelan que no hubo responsabilidad penal en accidente de auto Investigadores españoles dictaminan las razones por las que sucedió el accidente en la carretera.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Decretan que no hubo responsabilidad penal en accidente de Diogo Jota

La muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva en un accidente de auto el pasado julio de 2025 conmocionó al mundo del futbol y sobre todo al conjunto del Liverpool de la Premier League.

Este día y tras meses de investigaciones se determinó ante un tribunal “ que no existe responsabilidad penal por el accidente que provocó la muerte del exdelantero y de su hermano menor”.

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Se detalla que “el accidente se debió a que el Lamborghini sufrió un reventón de neumático mientras adelantaba a un coche, antes de incendiarse al chocar contra una barrera en medio de la calzada”.

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Zamora, España, concluyó que no es necesaria “ ninguna acción penal en relación con las muertes de Jota y Silva”, tras la revisión de todas las pruebas.

En un informe a The Athletic, medio de comunicación en el Reino Unido, se reveló que los tribunales "desestimaron el caso el pasado noviembre" tras la revisión del expediente y con la ayuda de expertos en accidentes de tráfico.

Sin embargo, comentaron que “el sobreseimiento (resolución judicial) de la causa penal no excluye la posibilidad de que las partes afectadas inicien una acción civil para reclamar lo que consideren oportuno”.

Tras la trágica muerte de los jugadores portugueses se han realizado varios homenajes en su honor, como el que se realizó en el partido entre el Fulham y el Liverpool, donde el mexicano Raúl Jiménez estuvo presente.