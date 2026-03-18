    Barcelona

    Partidos del 18 de marzo: Champions League y Champions Cup

    La actividad de mitad de semana continúa con encuentros decisivos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

    El balón se mantiene girando alrededor del mundo y nos guarda encuentros decisivos, y emocionantes como los de la Champions League, los de la Champions Cup y los de la Liga MX.

    Pero antes, iniciamos con los mexicanos en Rusia y los duelos en la Copa de aquel país: Krylia Sovétov enfrentará al Lokomotiv de César Montes y Spartak al Dinamo de Luis Chávez.

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    Más tarde, el torneo de UEFA arranca con el Barcelona vs. Newcastle y continúa con Liverpool vs. Galatasaray, Bayern Múnich vs. Atalanta y Tottenham vs. Atlético de Madrid.

    Mientras en el torneo de la Concacaf los enfrentamientos serán: Inter Miami vs. Nashville, América vs. Philadelphia Union, Seattle Sounders vs. Whitecaps y Toluca vs. San Diego.

    Finalmente, en la Liga MX Chivas y León jugarán su duelo pendiente de la Jornada 9.

    Partidos del 17 de marzo del 2026

    Copa de Rusia
    Krylia Sovétov vs. Lokomotiv - El partido arranca a las 9:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:30 am ET, a las 10:30 am CT y a las 8:30 am PT.

    Spartak vs. Dinamo - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT.

    UEFA Champions League
    Barcelona vs. Newcastle - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Liverpool vs. Galatasaray - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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    Bayern Múnich vs. Atalanta - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    Tottenham vs. Atlético de Madrid - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

    Concacaf Champions Cup
    Inter Miami vs. Nashville - El partido arranca a las 5:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:06 pm ET, a las 6:06 pm CT y a las 4:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    América vs. Philadelphia Union - El partido arranca a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 pm CT y a las 6:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Seattle Sounders vs. Whitecaps - El partido arranca a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX.

    Toluca vs. San Diego - El partido arranca a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:06 pm ET, a las 10:06 pm CT y a las 8:06 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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    Liga MX
    Chivas vs. León - El partido arranca a las 8:07 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:07 pm ET, a las 9:07 pm CT y a las 7:07 pm PT.

    Partidos 17 de marzo
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    Video La poderosa marca de goles de 'La Hormiga' González con Chivas
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