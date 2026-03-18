Partidos del 18 de marzo: Champions League y Champions Cup
La actividad de mitad de semana continúa con encuentros decisivos en todos los frentes.
El balón se mantiene girando alrededor del mundo y nos guarda encuentros decisivos, y emocionantes como los de la Champions League, los de la Champions Cup y los de la Liga MX.
Pero antes, iniciamos con los mexicanos en Rusia y los duelos en la Copa de aquel país: Krylia Sovétov enfrentará al Lokomotiv de César Montes y Spartak al Dinamo de Luis Chávez.
Más tarde, el torneo de UEFA arranca con el Barcelona vs. Newcastle y continúa con Liverpool vs. Galatasaray, Bayern Múnich vs. Atalanta y Tottenham vs. Atlético de Madrid.
Mientras en el torneo de la Concacaf los enfrentamientos serán: Inter Miami vs. Nashville, América vs. Philadelphia Union, Seattle Sounders vs. Whitecaps y Toluca vs. San Diego.
Finalmente, en la Liga MX Chivas y León jugarán su duelo pendiente de la Jornada 9.
Partidos del 17 de marzo del 2026
Copa de Rusia
Krylia Sovétov vs. Lokomotiv - El partido arranca a las 9:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:30 am ET, a las 10:30 am CT y a las 8:30 am PT.
Spartak vs. Dinamo - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT.
UEFA Champions League
Barcelona vs. Newcastle - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Liverpool vs. Galatasaray - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Bayern Múnich vs. Atalanta - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.
Tottenham vs. Atlético de Madrid - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.
Concacaf Champions Cup
Inter Miami vs. Nashville - El partido arranca a las 5:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:06 pm ET, a las 6:06 pm CT y a las 4:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
América vs. Philadelphia Union - El partido arranca a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 pm CT y a las 6:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Seattle Sounders vs. Whitecaps - El partido arranca a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX.
Toluca vs. San Diego - El partido arranca a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:06 pm ET, a las 10:06 pm CT y a las 8:06 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Liga MX
Chivas vs. León - El partido arranca a las 8:07 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:07 pm ET, a las 9:07 pm CT y a las 7:07 pm PT.
Partidos 17 de marzo
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