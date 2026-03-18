Barcelona Partidos del 18 de marzo: Champions League y Champions Cup La actividad de mitad de semana continúa con encuentros decisivos en todos los frentes.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

El balón se mantiene girando alrededor del mundo y nos guarda encuentros decisivos, y emocionantes como los de la Champions League, los de la Champions Cup y los de la Liga MX.

Pero antes, iniciamos con los mexicanos en Rusia y los duelos en la Copa de aquel país: Krylia Sovétov enfrentará al Lokomotiv de César Montes y Spartak al Dinamo de Luis Chávez.

PUBLICIDAD

Más tarde, el torneo de UEFA arranca con el Barcelona vs. Newcastle y continúa con Liverpool vs. Galatasaray, Bayern Múnich vs. Atalanta y Tottenham vs. Atlético de Madrid.

Mientras en el torneo de la Concacaf los enfrentamientos serán: Inter Miami vs. Nashville, América vs. Philadelphia Union, Seattle Sounders vs. Whitecaps y Toluca vs. San Diego.

Finalmente, en la Liga MX Chivas y León jugarán su duelo pendiente de la Jornada 9.

Partidos del 17 de marzo del 2026

Copa de Rusia

Krylia Sovétov vs. Lokomotiv - El partido arranca a las 9:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:30 am ET, a las 10:30 am CT y a las 8:30 am PT.

Spartak vs. Dinamo - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT.

UEFA Champions League

Barcelona vs. Newcastle - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Liverpool vs. Galatasaray - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

PUBLICIDAD

Bayern Múnich vs. Atalanta - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Tottenham vs. Atlético de Madrid - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

Concacaf Champions Cup

Inter Miami vs. Nashville - El partido arranca a las 5:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:06 pm ET, a las 6:06 pm CT y a las 4:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

América vs. Philadelphia Union - El partido arranca a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 pm CT y a las 6:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Seattle Sounders vs. Whitecaps - El partido arranca a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX.

Toluca vs. San Diego - El partido arranca a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:06 pm ET, a las 10:06 pm CT y a las 8:06 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

PUBLICIDAD

Liga MX

Chivas vs. León - El partido arranca a las 8:07 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:07 pm ET, a las 9:07 pm CT y a las 7:07 pm PT.

Partidos 17 de marzo

Partidos 17 de marzo

Partidos 17 de marzo

Partidos 17 de marzo

Partidos 17 de marzo