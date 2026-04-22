Futbol Cristiano Ronaldo apunta al doblete con Al Nassr en este 2026 Cristiano Ronaldo y Al Nassr se clasificaron a la final de la AFC Champions League Two, luego de vencer por 5-1 al Al Ahli de Qatar.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Cristiano Ronaldo y Al Nassr, a un paso del doblete en 2026

Este 2026 podría ser de ensueño para Cristiano Ronaldo, ya que el jugador portugués aspira al doblete con el Al Nassr, luego de que su equipo se metió a la final de la AFC Champions League Two tras vencer por goleada de 5-1 al Al Ahli.

Quizá resulta extraño que, en una noche en la que el Al Nassr marcó cinco goles, Cristiano no se haya hecho presente, pero así fue. Los tantos del equipo fueron obra de Kingsley Coman, quien se despachó con un triplete, mientras que Ângelo Gabriel y Abdullah Al-Hamdan cerraron la actuación.

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¿Cuándo se juega la final de la AFC Champions League Two?

Con esta victoria sobre el equipo de Qatar, el Al Nassr se clasificó a la final, donde se enfrentará al Gamba Osaka de Japón. El encuentro por el título se llevará a cabo el próximo 17 de mayo en el Al-Awwal Park, en Arabia Saudita.

¿Puede Cristiano Ronaldo lograr el doblete en 2026?

Por otro lado, el cuadro de Cristiano se perfila para obtener la corona de la Saudi Pro League. El conjunto marcha en solitario en la primera posición de la tabla general de la temporada 2025-26 con 76 puntos, ocho por encima del Al-Hilal, que se ubica en la segunda posición.

El Al Nassr ha disputado 29 partidos y el certamen local se define luego de 34 jornadas, por lo que solo una sorpresa mayor impediría que Cristiano sume la corona y posteriormente busque el doblete en la AFC Champions League Two.

Con la Copa Mundial FIFA 2026 en el horizonte, el astro portugués también podría aspirar a un triplete, siempre y cuando consiga primero los dos títulos anteriores.