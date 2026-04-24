Futbol Partidos de hoy viernes 24 de abril: Inicia la Jornada 17 de Liga MX y Fidalgo vs. Real Madrid La Jornada 17 definirá los últimos equipos calificados a la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

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Este viernes 24 de abril arranca la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, la última fecha que definirá los últimos boletos para la Liguilla de la Liga MX.

Puebla recibirá a Quertétaro en el Estadio Cuauhtémoc; ambos equipos ya están eliminados, pero buscarán cerrar con dignidad el certamen.

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La Jornada 17 de la Liga MX Femenil también se juega con seis partidos.

En Europa hay actividad de mexicanos con Álvaro Fidalgo y su Betis recibiendo al Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El equipo bético necesita sumar para seguir aspirando a calificar a Europa League.

También habrán partidos en la Premier League, la Ligue1, la Bundesliga y la Serie A.

Partidos de este viernes 24 de abril del 2026



Liga MX, Jornada 17 Clausura 2026

Puebla vs. Querétaro | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU

Liga MX Femenil, Jornada 17 Clausura 2026

León vs. San Luis | 5 pm del Centro de México, 7 pm ET de EEUU

América vs. Pachuca | 7 pm del Centro de México, 9 pm ET de EEUU

Chivas vs. Toluca | 7 pm del Centro de México, 9 pm ET de EEUU

Xolos vs. Mazatlán | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU

Monterrey vs. Tigres | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU

Atlas vs. Juárez | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU

LaLiga

Betis (Álvaro Fidalgo) vs. Real Madrid | 1 pm del Centro de México, 3 pm ET de EEUU

Premier League

Sunderland vs. Nottingham | 1 pm del Centro de México, 3 pm ET de EEUU

Ligue 1

Brest vs. Lens | 12:45 pm del Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

Bundesliga

Leipzig vs. Unión Berlín | 12:30 pm del Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU

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Serie A