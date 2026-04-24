Partidos de hoy viernes 24 de abril: Inicia la Jornada 17 de Liga MX y Fidalgo vs. Real Madrid
La Jornada 17 definirá los últimos equipos calificados a la Liguilla del Torneo Clausura 2026.
Este viernes 24 de abril arranca la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, la última fecha que definirá los últimos boletos para la Liguilla de la Liga MX.
Puebla recibirá a Quertétaro en el Estadio Cuauhtémoc; ambos equipos ya están eliminados, pero buscarán cerrar con dignidad el certamen.
La Jornada 17 de la Liga MX Femenil también se juega con seis partidos.
En Europa hay actividad de mexicanos con Álvaro Fidalgo y su Betis recibiendo al Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El equipo bético necesita sumar para seguir aspirando a calificar a Europa League.
También habrán partidos en la Premier League, la Ligue1, la Bundesliga y la Serie A.
Partidos de este viernes 24 de abril del 2026
Liga MX, Jornada 17 Clausura 2026
- Puebla vs. Querétaro | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU
Liga MX Femenil, Jornada 17 Clausura 2026
- León vs. San Luis | 5 pm del Centro de México, 7 pm ET de EEUU
- América vs. Pachuca | 7 pm del Centro de México, 9 pm ET de EEUU
- Chivas vs. Toluca | 7 pm del Centro de México, 9 pm ET de EEUU
- Xolos vs. Mazatlán | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU
- Monterrey vs. Tigres | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU
- Atlas vs. Juárez | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU
LaLiga
- Betis (Álvaro Fidalgo) vs. Real Madrid | 1 pm del Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Premier League
- Sunderland vs. Nottingham | 1 pm del Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Ligue 1
- Brest vs. Lens | 12:45 pm del Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU
Bundesliga
- Leipzig vs. Unión Berlín | 12:30 pm del Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU
Serie A
- Napoli vs. Cremonese | 12:45 pm del Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU