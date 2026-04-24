    Futbol

    Partidos de hoy viernes 24 de abril: Inicia la Jornada 17 de Liga MX y Fidalgo vs. Real Madrid

    La Jornada 17 definirá los últimos equipos calificados a la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
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    Este viernes 24 de abril arranca la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, la última fecha que definirá los últimos boletos para la Liguilla de la Liga MX.

    Puebla recibirá a Quertétaro en el Estadio Cuauhtémoc; ambos equipos ya están eliminados, pero buscarán cerrar con dignidad el certamen.

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    La Jornada 17 de la Liga MX Femenil también se juega con seis partidos.

    En Europa hay actividad de mexicanos con Álvaro Fidalgo y su Betis recibiendo al Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El equipo bético necesita sumar para seguir aspirando a calificar a Europa League.

    También habrán partidos en la Premier League, la Ligue1, la Bundesliga y la Serie A.

    Partidos de este viernes 24 de abril del 2026


    Liga MX, Jornada 17 Clausura 2026

    • Puebla vs. Querétaro | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU

    Liga MX Femenil, Jornada 17 Clausura 2026

    • León vs. San Luis | 5 pm del Centro de México, 7 pm ET de EEUU
    • América vs. Pachuca | 7 pm del Centro de México, 9 pm ET de EEUU
    • Chivas vs. Toluca | 7 pm del Centro de México, 9 pm ET de EEUU
    • Xolos vs. Mazatlán | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU
    • Monterrey vs. Tigres | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU
    • Atlas vs. Juárez | 9 pm del Centro de México, 11 pm ET de EEUU

    LaLiga

    • Betis (Álvaro Fidalgo) vs. Real Madrid | 1 pm del Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    Premier League

    • Sunderland vs. Nottingham | 1 pm del Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    Ligue 1

    • Brest vs. Lens | 12:45 pm del Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

    Bundesliga

    • Leipzig vs. Unión Berlín | 12:30 pm del Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU
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    Serie A

    • Napoli vs. Cremonese | 12:45 pm del Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU
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