    Arsenal

    Partidos de hoy 17 de marzo: Champions League y Champions Cup

    La actividad de mitad de semana nos tiene reservados encuentros de poder a poder en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
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    El balón rueda permanentemente y los juegos del martes 17 de marzo del 2026 son prometedores como los de la Champion League y los de la Champions Cup.

    En la competencia de la UEFA tenemos los juegos de vuelta de los Octavos de Final y se enfrentan Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt, Chelsea vs. PSG, Arsenal vs. Bayer Leverkusen y Manchester City vs. Real Madrid.

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    Más tarde, en el torneo de la Concacaf en la misma instancia los encuentros serán: Alajuelense vs. LAFC y Cruz Azul vs. Monterrey.

    Partidos de hoy martes 17 de marzo del 2026:

    UEFA Champions League
    Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT. el juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Chelsea vs. PSG - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Arsenal vs. Bayer Leverkusen - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    Manchester City vs. Real Madrid - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

    Concacaf Champions Cup
    Alajuelense vs. LAFC - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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    Cruz Azul vs. Monterrey - El partido inicia a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:06 pm ET, a las 10:06 pm CT y a las 9:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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