    Liga MX Femenil

    Partidos de hoy lunes 16 de marzo: Liga MX Femenil, conclusión J12

    Toluca ante América será el partido más atractivo del día en donde Diablas y Águilas, quieren asegurar su boleto a Liguilla.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    La actividad futbolística domina este día el mundo deportivo. En Italia se tiene programado el partido Cremonese ante Fiorentina, el cotejo se pone en marca a las 13:45 horas del Centro de México, 15:45 en el Este y 12:45 en el Pacífico, de los Estados Unidos.

    En España s e juega el Rayo Vallecano frente a Levante a las 14:00 horas en México, 16:00 en el Este y 13:00 en el Pacífico.

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    En Inglaterra, Brentford enfrenta a a los Wolves también a la misma hora.

    Partidos de hoy lunes 16 de marzo 2025

    Liga MX Femenil

    Toluca vs. América. Rueda el balón a las 20:00 horas en México, 22:00 hora del Este, 19:00 en el Pacífico.

    El partido lo podrás ver en ViX en México y los Estados Unidos.

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