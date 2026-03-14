Partidos de hoy sábado 14 de marzo: La liga MX sigue con la Jornada 11 y Box Televisa
Gran partido se espera en la cancha de Ciudad Universitaria con el encuentro entre Pumas y Cruz Azul en el Clausura 2026.
Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026
Llega el sábado 14 de marzo y la actividad deportiva no cesa, principalmente en el futbol mexicano, donde abrirá con las Chivas y cerrará con un espectacular Pumas vs. Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.
Además no puedes perderte el Box Televisa, donde se enfrentarán Diana 'La Bonita' Fernández vs. Tenkai Tsunami como platillo principal.
PARTIDOS DEL SÁBADO 14 DE MARZO DE 2026
LIGA MX
Chivas vs. Santos
- Horario: A las 5:00 Pm de la Ciudad de México y a las 7:00 pm del Este, 6:00 pm del Centro y 4:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
Atlético de San Luis vs. Pachuca
- Horario: A las 5:00 pm de la Ciudad de México y a las 7:00 pm del Este, 6:00 pm del Centro y 4:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
León vs. Tijuana
- Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 9:00 pm del Este, 8:00 pm del Centro y 6:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
Toluca vs. Atlas
- Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 9:00 pm del Este, 8:00 pm del Centro y 6:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
Pumas vs. Cruz Azul
- Horario: A las 9:00 pm de la Ciudad de México y a las 11:00 pm del Este, 10:00 pm del Centro y 8:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
BOX TELEVISA
Diana Fernández vs. Tenkai Tsunami
- Horario: A las 11:00 pm de la Ciudad de México y a las 1:00 am del Este, 12:00 am del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.