Fútbol La selección italiana sueña con Pep Guadiola tras fracaso mundialista Consideran que el estratega de City podría lograr un cambio radical en la Azzurra.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿Cuántos títulos ha ganado Pep Guardiola en su carrera de entrenador?

El nombre de Pep Guardiola ha sacudido al futbol italiano. En medio de una profunda crisis tras quedarse fuera del Mundial 2026, l a posibilidad de que el técnico del Manchester City tome las riendas de la selección de Italia ha encendido la ilusión en el país.

De acuerdo con medios como La Gazzetta dello Sport, la federación italiana busca un cambio estructural tras su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo, un golpe histórico para una de las potencias del futbol mundial.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Guardiola aparece como el candidato ideal para liderar una revolución futbolística, no solo desde el banquillo, sino en la filosofía y desarrollo del futbol italiano y el mismo medio recordó el interés que llegó a mostrar el técnico hace un tiempo.

Uno de los principales impulsores de esta idea ha sido Leonardo Bonucci, quien considera que el español es el indicado para encabezar “un cambio radical” en la Azzurra.

"Si hay un verdadero deseo de empezar de cero, yo empezaría con Pep Guardiola, porque traer a alguien como él supondría un cambio radical con respecto a todo lo que ha ocurrido en el pasado. Creo que es muy difícil, pero soñar ahora mismo no cuesta nada", fueron las palabras del exfutbolista.

Sin embargo, el sueño enfrenta obstáculos importantes. El alto salario del técnico y su contrato vigente con el Manchester City hacen que la operación sea compleja en términos económicos y deportivos.