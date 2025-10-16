Video Resumen | Pumas sufre con los postes en derrota ante San Luis

El balón sigue rodando a lo largo y ancho del mundo del futbol, y la actividad de media semana se antoja emocionante en todos los frentes ya sea de Liga MX Femenil, Champions League Femenil, Liga de Honduras o NFL.

El el torneo de la la UEFA destacan duelos como el PSG vs. Real Madrid y el Benfica vs. Arsenal, mientras en la Liga MX Femenil el Pumas vs. FC Juárez de la Jornada 16.

PUBLICIDAD

Mientras en la Liga de Honduras, Olancho enfrentará a Juticalpa y Olimpia al Motagua.

Finalmente en la NFL, Pittsburgh Steelers jugará ante Cincinnati Bengals.

Partidos del jueves 16 de octubre del 2025

Champions League Femenil

- PSG vs. Real Madrid - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y las 12:00 pm PT.

- Benfica vs. Arsenal - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y las 12:00 pm PT.

Liga MX Femenil

- Pumas vs. FC Juárez - El partido inicia a la 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y las 5:00 pm PT. El duelo lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos por ViX.

Liga Honduras

- Olancho vs. Juticalpa - El partido inicia a la 5:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:15 pm ET, a las 6:15 pm CT y las 4:15 pm PT.

- Olimpia al Motagua - El partido inicia a la 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y las 6:30 pm PT.

NFL

- Steelers vs. Bengals - El partido inicia a la 6:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:15 pm ET, a las 7:15 pm CT y las 5:15 pm PT.