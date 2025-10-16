Partidos de hoy 16 de octubre: Liga MX Femenil, Champions League Femenil y NFL
La actividad deportiva a mitad de semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes.
El balón sigue rodando a lo largo y ancho del mundo del futbol, y la actividad de media semana se antoja emocionante en todos los frentes ya sea de Liga MX Femenil, Champions League Femenil, Liga de Honduras o NFL.
El el torneo de la la UEFA destacan duelos como el PSG vs. Real Madrid y el Benfica vs. Arsenal, mientras en la Liga MX Femenil el Pumas vs. FC Juárez de la Jornada 16.
Mientras en la Liga de Honduras, Olancho enfrentará a Juticalpa y Olimpia al Motagua.
Finalmente en la NFL, Pittsburgh Steelers jugará ante Cincinnati Bengals.
Partidos del jueves 16 de octubre del 2025
Champions League Femenil
- PSG vs. Real Madrid - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y las 12:00 pm PT.
- Benfica vs. Arsenal - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y las 12:00 pm PT.
Liga MX Femenil
- Pumas vs. FC Juárez - El partido inicia a la 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y las 5:00 pm PT. El duelo lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos por ViX.
Liga Honduras
- Olancho vs. Juticalpa - El partido inicia a la 5:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:15 pm ET, a las 6:15 pm CT y las 4:15 pm PT.
- Olimpia al Motagua - El partido inicia a la 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y las 6:30 pm PT.
NFL
- Steelers vs. Bengals - El partido inicia a la 6:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:15 pm ET, a las 7:15 pm CT y las 5:15 pm PT.
Partidos 15 de octubre
Partidos 14 de octubre
Partidos 13 de octubre
Partidos 12 de octubre
Partidos 11 de octubre