Video Monterrey busca la cima y agudizar crisis de Pumas en la Jornada 13

El Apertura 2025 de la Liga MX en su calendario de competencia llega a su Jornada 13 del campeonato mexicano este siguiente fin de semana, que marcará el arranque de la definición rumbo a la Liguilla.

PUBLICIDAD

Cruz Azul se alejó un poco de la cima tras empate ante Tigres y Chivas derrotó a Pumas para meterse de lleno por la Fiesta Grande de forma directa.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 13 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 13 comienza el viernes 17 de octubre con tres juegos y seguirá el sábado 18 con seis partidos. El domingo 19 no habrá compromisos.

Puebla vs. Tijuana

El juego es este viernes 17 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca y FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Atlético de San Luis vs. Atlas

Este partido es el viernes 17 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por ESPN y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Tigres vs. Necaxa

Este encuentro es el viernes 17 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes



Santos vs. León

El juego es el sábado 18 de octubre a las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en ambos países por ViX.

Toluca vs. Querétaro

El partido es este sábado 18 de octubre a las 5:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

PUBLICIDAD

Juárez vs. Pachuca

El encuentro es este sábado 18 de octubre a las 5:00 pm del CT de México en FOX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.



Monterrey vs. Pumas

Este partido será el sábado 18 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Chivas vs. Mazatlán

Este duelo será el sábado 18 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos a través de Telemundo.



Cruz Azul vs. América