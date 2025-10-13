    liga mx

    Así se juega y puedes ver la Jornada 13 de Apertura 2025

    La Liga MX empieza a definir poco a poco la Liguilla con las últimas fechas del torneo regular.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Monterrey busca la cima y agudizar crisis de Pumas en la Jornada 13

    El Apertura 2025 de la Liga MX en su calendario de competencia llega a su Jornada 13 del campeonato mexicano este siguiente fin de semana, que marcará el arranque de la definición rumbo a la Liguilla.

    El campeón Toluca sigue comoo líder del torneo tras golear a León de visitante, un punto por encima de América, que es segundo, tras derrotar a Santos antes de la Fecha FIFA.

    PUBLICIDAD

    Cruz Azul se alejó un poco de la cima tras empate ante Tigres y Chivas derrotó a Pumas para meterse de lleno por la Fiesta Grande de forma directa.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 13 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 13 comienza el viernes 17 de octubre con tres juegos y seguirá el sábado 18 con seis partidos. El domingo 19 no habrá compromisos.

    • Puebla vs. Tijuana

    El juego es este viernes 17 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca y FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Atlético de San Luis vs. Atlas

    Este partido es el viernes 17 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por ESPN y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Tigres vs. Necaxa

    Este encuentro es el viernes 17 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes

    • Santos vs. León

    El juego es el sábado 18 de octubre a las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en ambos países por ViX.

    • Toluca vs. Querétaro

    El partido es este sábado 18 de octubre a las 5:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    PUBLICIDAD

    • Juárez vs. Pachuca

    El encuentro es este sábado 18 de octubre a las 5:00 pm del CT de México en FOX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.

    • Monterrey vs. Pumas

    Este partido será el sábado 18 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Chivas vs. Mazatlán

    Este duelo será el sábado 18 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos a través de Telemundo.

    • Cruz Azul vs. América

    El duelo será el sábado 18 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    América vs. Chivas: Miguel Gómez se disloca el hombro pero sigue jugando

    América vs. Chivas: Miguel Gómez se disloca el hombro pero sigue jugando

    2 min
    Tijuana vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025

    Tijuana vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025

    2 min
    Pumas vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025

    Pumas vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025

    1 min
    América vs. Santos: Sebastián Cáceres es baja por lesión de la alineación titular

    América vs. Santos: Sebastián Cáceres es baja por lesión de la alineación titular

    1 min
    Tigres vs. Cruz Azul: Nahuel Guzmán recibe homenaje por 200 partidos en cero

    Tigres vs. Cruz Azul: Nahuel Guzmán recibe homenaje por 200 partidos en cero

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD