Futbol Partidos de hoy 15 de enero del 2026: Serie A y Copa del Rey La actividad de media semana continúa con emocionantes duelos en todos los frentes.

El balón sigue girando alrededor del mundo futbol y nos tiene reservados emocionantes partidos en todos los frentes como en la Serie A en Italia, la Copa del Rey en España y la Primera División de Costa Rica.

En el calcio, se enfrentan el Hellas Verona vs. Bologna y el Como vs. AC Milan, del lesionado Santiago Giménez. Mientras en el torneo ibérico, el Racing de Santander enfrenta al Barcelona y el Burgos CF al Valencia.

Finalmente, en la Primera División de Costa Rica, el Alajuelense recibirá al Municipal Liberia.

Partidos de hoy 15 de enero del 2025

Serie A

- Hellas Verona vs. Bologna - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a la 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

- Como vs. Milan - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a la 1:30 am CT y a las 11:30 am PT.

Copa del Rey

- Racing Santander vs. Barcelona - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

- Burgos CF vs. Valencia - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Primera División Costa Rica

- Alajuelense vs. Municipal Liberia - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.