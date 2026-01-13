    Liga MX

    Partidos hoy martes 13 de enero: Inicia doble jornada de Liga MX

    La Jornada 2 y Jornada 3 se disputan esta semana con partidos que no puedes perderte.

    Por:Juan Regis
    Video Cruz Azul va por su primera victoria cuando reciba al Atlas en el Clausura 2026

    Este martes 13 de enero arranca la primera doble jornada del Clausura 2026 de Liga MX con partidos que no puedes perderte por nuestras plataformas.

    Solamente hubo tres equipos que lograron triunfos en casa en su debut en el certamen: Atlas frente a Puebla, Chivas contra Pachuca y León ante Cruz Azul.

    Esta es la primera de tres fechas dobles que tendrá el Clausura 2026, como parte del acondicionamiento al calendario debido al Mundial 2026.

    PARTIDOS DE LIGA MX HOY 13 DE ENERO DE 2026

    La actividad de la fecha 2 comienza el martes 13 de enero con cuatro partidos y terminará el miércoles 14 de enero con cinco juegos.

    • Puebla vs. Mazatlán

    Este partido es el martes 13 de enero a las 5:00 pm del centro de México por TV Azteca, mientras que a a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Pachuca vs. León

    Este encuentro es el martes 13 de enero a las 7:00 pm tiempo del CT de México por FOX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Necaxa vs. Monterrey

    El juego es el martes 13 de enero a las 7:00 pm tiempo del CT de México por y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Juárez vs. Chivas

    El partido es este martes 13 de enero a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 PT en Estados Unidos por Telemundo.

