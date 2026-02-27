Futbol Sydney Sweeney sorprende y muestra habilidades futbolísticas en pleno estadio europeo La actriz, empresaria y ahora futbolista, al menos por una ocasión, deja a todos atónitos al mostrar sus cualidades en plena cancha.

Video Syndey Sweeney muestra sus habilidades futbolísticas en pleno estadio

Sydney Sweeney, actriz, modelo, empresaria y, ahora, futbolista, al menos por un día, todo gracias a un video que, de inmediato, se hizo viral.

La estadounidense sorprendió al visitar el Estadio José Alvalade, casa del Sporting de Lisboa, que jugó ante el Estoril y en donde el conjunto local se impuso por 3-1, aunque lo que llegó después del compromiso dejó a todos atónitos.

Sydney Sweeney entró a la cancha posterior al encuentro y sorprendió a todos al tocar la pelota en pases cortos, e incluso, mostrar habilidad al dominar el esférico.

Además, convivió con la mascota oficial del Sporting de Lisboa, Jubas, y con algunos fanáticos en las tribunas que la reconocieron a pesar de llevar gorra.