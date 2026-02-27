Sydney Sweeney sorprende y muestra habilidades futbolísticas en pleno estadio europeo
La actriz, empresaria y ahora futbolista, al menos por una ocasión, deja a todos atónitos al mostrar sus cualidades en plena cancha.
Sydney Sweeney, actriz, modelo, empresaria y, ahora, futbolista, al menos por un día, todo gracias a un video que, de inmediato, se hizo viral.
La estadounidense sorprendió al visitar el Estadio José Alvalade, casa del Sporting de Lisboa, que jugó ante el Estoril y en donde el conjunto local se impuso por 3-1, aunque lo que llegó después del compromiso dejó a todos atónitos.
Sydney Sweeney entró a la cancha posterior al encuentro y sorprendió a todos al tocar la pelota en pases cortos, e incluso, mostrar habilidad al dominar el esférico.
Además, convivió con la mascota oficial del Sporting de Lisboa, Jubas, y con algunos fanáticos en las tribunas que la reconocieron a pesar de llevar gorra.
Leo Woodall y Matthew Goode, actores y compañeros de Sweeney, también fueron vistos en el campo, estableciendo pases cortos con la famos actriz de Hollywood que, aparentemente, está en Portugal por motivos profesionales.