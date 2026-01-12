    NFL

    Partidos del lunes 12 de enero: Sigue la actividad futbolera en Europa y la NFL

    Johan Vázquez juega con el Genoa, CR7 con el Al Nassr y se juega el Steelers vs. Texans.

    Este lunes 12 de enero la actividad futbolera continua alrededor del mundo con encuentros en Italia, Inglaterra y Francia, de igual forma en la NFL se disputa el último partido de la ronda de comodines.

    La Serie A cierra su jornada 15 de la temporada con participación de Johan Vázquez con el Genoa y la presentación de la Juventus.

    En Inglaterra el Liverpool busca su pase a la siguiente ronda de la FA Cup. Mientras que en Francia se disputa el derbi de la capital francesa cuando se enfrenten en la Copa el PSG contra París FC.

    En Arabia Saudita el astro portugués, Cristiano Ronaldo, busca seguir anotando con el Al Nassr en busca de los 1000 goles.

    Y en la NFL Houston Texans se enfrenta a Pittsburgh Steelers en partido de la ronda de comodines.

    PARTIDOS DEL LUNES 12 ENERO

    Serie A

    Genoa vs. Cagliari – 11:30am del centro de la Ciudad de México, 12:30pm del ET, 11:30am del CT y 9:30am del PT en Estados Unidos.
    Juventus vs. Cremonense – 1:45pm del centro de la Ciudad de México, 2:45pm del ET, 1:45pm de CT y 11:45am del PT en Estados Unidos.

    FA CUP

    Liverpool vs. Barnsley - 1:45pm del centro de la Ciudad de México, 2:45pm del ET, 1:45pm de CT y 11:45am del PT en Estados Unidos.

    Copa de Francia

    PSG vs. París FC – 2:10pm del centro de la Ciudad de México, 3:10pm del ET, 2:10pm del CT y 12:10pm del PT en Estados Unidos.

    Liga Arabia Saudita

    Al Hilal vs. Al Nassr - 11:30am del centro de la Ciudad de México, 12:30pm del ET, 11:30am del CT y 9:30am del PT en Estados Unidos.

    NFL (Ronda de Comodines)

    Pittsburgh Steelers vs. Houston Texans – 7:15pm del centro de la Ciudad de México, 8:15pm del ET, 7:15pm del CT y 5:15pm del PT en Estados Unidos.

