Futbol Cuándo se juega la Supercopa de Europa 2026 entre PSG y Aston Villa El Stadion Salzburg albergará la Final entre el campeón de la Champions League y el campeón de la Europa League.

Video Supercopa de Europa definida: así se jugará

La Supercopa de Europa 2026 se disputará entre el campeón de la Champions League, PSG, y el campeón de la Europa League, Aston Villa.

La Supercopa de Europa se celebrará el próximo miércoles 12 de agosto en el Stadion Salzburg, en Salzburgo, Austria, que vivirá su primera Final en un torneo de clubes de la UEFA.

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Aston Villa se clasificó a la Supercopa de Europa tras golear 0-3 al Friburgo en la Final de la Europa League con goles de Youri Tielemans (40’), Emiliano Buendía (45+2’) y Morgan Rogers (57’).

El Paris Saint Germain consiguió su derecho de jugar este partido gracias a ganar la Final de la Champions League en un dramático partido en Budapest.

Cuándo y dónde se juega la Supercopa de Europa 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto del 2026.

Miércoles 12 de agosto del 2026. Horario: 1 pm del Centro de México, 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 del Pacífico en Estados Unidos.

El Stadion Salzburg será el decimocuarto estadio en albergar la Supercopa de Europa desde que el torneo dejó de realizarle en Mónaco.

Praga (2013), Cardiff (2014), Tiflis (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallin (2018), Estambul (2019), Budapest (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022), El Pireo (2023), Varsovia (2024) y Udine (2025) fueron las sedes previas.