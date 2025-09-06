Partidos del 6 de septiembre de 2025: Juegan México, el América y siguen Eliminatorias de UEFA

El balón no deja de girar y alrededor del mundo se mantiene la actividad de la fecha FIFA con duelos amistosos de gran calibre como los de la Selección Mexicana y el América, además de los choques de eliminatoria rumbo al Mundial del 2026 en la UEFA.

Además, la USL Championship y la Liga MX Femenil continúan su actividad.

El Tri se enfrenta a Japón en Oakland, California, en el que será su primer choque amistoso tras ganar la Copa Oro 2025 y camino a la Copa del Mundo 2026.

Por su parte, el América se medirá al DC United en el Audi Field de Washington.

En Europa, la agenda nos marca que los encuentros más interesantes de este sábado 6 de septiembre del 2025 son Armenia contra la Portugal de Crsitiano Ronaldo y el Inglaterra vs. Andorra.

De otro lado, en la Liga MX Femenil, Pumas se enfrentará con el Toluca, dos equipos con buen presente en el torneo.

En la actividad de la USL Championship destaca el duelo Rhode Island vs. Louisville City.

Partidos de hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Amistoso internacional

- México vs. Japón - El partido dará inicio a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego en México lo podrás disfrutar por Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Amistoso

- DC United vs. América - El partido dará inicio a las 4:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:30 pm ET, a la 5:30 pm CT y a las 3:30 pm PT. El encuentro lo podrás seguir en México por TUDN.

Eliminatorias UEFA

- Armenia vs. Portugal - El partido dará inicio a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a la 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El encuentro lo podrás seguir en Estados Unidos por ViX.

- Inglaterra vs. Andorra - El partido dará inicio a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a la 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El encuentro lo podrás seguir en Estados Unidos por ViX.

USL Championsip

- Rhode Island vs. Louisville City - El partido dará inicio a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y a las 4:00 am PT. El encuentro lo podrás seguir en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.