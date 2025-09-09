    Bolivia

    Venezuela se queda fuera de la Copa del Mundo 2026, Bolivia tendrá que pelear su lugar

    Terminó la eliminatoria de Conmebol para el Mundial 2026 con un amargo sabor para la Vinotinto que quedó eliminada.

    Mejor escenario imposible para el cierre de la eliminatoria de Conmebol, ya se tienen otorgados los cupos directos a la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, pero faltaba decidir el equipo que jugaría el repechaje.

    De un lado Venezuela que enfrentaba en casa a Colombia, por el otro Bolivia que le hacía los honores a Brasil, ambas escuadras locales querían ese boleto a la repesca para el Mundial 2026.

    La Vinotinto tenía en sus manos el pase con los goles de Telasco Segovia y Josef Martínez ante un terrible oso del arquero Kevin Mier de Cruz Azul.

    Yerry Mina les complicó la noche y Luis Suárez les terminaba de poner el pie con su anotación en los minutos finales de la primera mitad.

    Mientras que, en La Paz, los bolivianos tomaron la ventaja con un penalti a su favor, Bruno Guimaraes cometió el error en el área y derribó a Roberto Fernández, Miguel Terceros cobró perfecto ante Allison y con eso le daban la vuelta a la eliminatoria.

    En la segunda mitad, el mismo Luis Suárez sentenciaba el juego con un triplete imponente para firmar su póker ante una Venezuela inoperante.

    Hubo una luz, Salomón Rondón marcó el tercero tras otro grave error del arquero colombiano, pero de forma casi inmediata, Jhon Córdoba volvió a callar al estadio venezolano con el sexto gol de la noche para los cafetaleros.

    Las cosas en Bolivia se mantuvieron ante una selección carioca que presionó hasta el final del encuentro, con lo que La Verde se adjudicó el boleto al repechaje para la Copa del Mundo.

    Clasificados de Conmebol al Mundial 2026

    • Argentina
    • Ecuador
    • Colombia
    • Uruguay
    • Brasil
    • Paraguay
    • Bolivia (repechaje)

