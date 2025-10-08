América vs. Chivas: de cara al Clásico amistoso, los equipos calientan el partido
De cara al Clásico Nacional amistoso en esta Fecha FIFA, los equipos calientan el partido desde las redes sociales.
América vs. Chivas vivirán una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos cuando en esta Fecha FIFA de octubre se enfrenten en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, a las 21:15 horas tiempo del Centro de México, 23:15 horas tiempo del Este.
Las Águilas llegan al encuentro como segundas en la tabla de posiciones mientras que el Rebaño lo hace con 10 puntos menos y en el puesto 9 en un semestre en el que se impusieron de visita 1-2 al cuadro de Coapa en la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025.
El encuentro, pese a ser de carácter amistoso, enciende pasiones tanto fuera como dentro del campo de juego y esta vez no ha sido la excepción, pues ambos equipos calentaron el enfrentamiento este miércoles con un par de publicaciones en redes sociales.
Fue en sus cuentas de X cuando Chivas actualizó su perfil con el siguiente texto: “El más querido, el más popular y el único tetracampeón de México”, con lo cual el Club América respondió minutos más tarde de manera similar en la misma red social.
Las Águilas respondieron con el siguiente mensaje: “No se preocupen, actualizamos la bio” y en su perfil colocaron 16 emojis de copa en alusión a sus títulos de Liga en México y con el hashtag “#109DeGrandeza”.
Más tarde, Chivas volvió a cambiar su perfil sin motivo aparente y colocó: “Ni jugador, ni directivo: sólo el CM y mensajero de los ChivaHermanos. Puro post del Rebaño con mucha emoción y sentimiento”.
El Clásico Nacional en Estados Unidos de este fin de semana se da previo al partido del Guadalajara ante Mazatlán como parte de la Jornada 13 del Apertura 2025 en el Estadio Akron, mientras que América juega de visita ante Cruz Azul.