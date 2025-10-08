América vs. Chivas vivirán una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos cuando en esta Fecha FIFA de octubre se enfrenten en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, a las 21:15 horas tiempo del Centro de México, 23:15 horas tiempo del Este.

Las Águilas llegan al encuentro como segundas en la tabla de posiciones mientras que el Rebaño lo hace con 10 puntos menos y en el puesto 9 en un semestre en el que se impusieron de visita 1-2 al cuadro de Coapa en la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025.

El encuentro, pese a ser de carácter amistoso, enciende pasiones tanto fuera como dentro del campo de juego y esta vez no ha sido la excepción, pues ambos equipos calentaron el enfrentamiento este miércoles con un par de publicaciones en redes sociales.

Fue en sus cuentas de X cuando Chivas actualizó su perfil con el siguiente texto: “El más querido, el más popular y el único tetracampeón de México”, con lo cual el Club América respondió minutos más tarde de manera similar en la misma red social.

Las Águilas respondieron con el siguiente mensaje: “No se preocupen, actualizamos la bio” y en su perfil colocaron 16 emojis de copa en alusión a sus títulos de Liga en México y con el hashtag “#109DeGrandeza”.

Más tarde, Chivas volvió a cambiar su perfil sin motivo aparente y colocó: “Ni jugador, ni directivo: sólo el CM y mensajero de los ChivaHermanos. Puro post del Rebaño con mucha emoción y sentimiento”.