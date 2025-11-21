    Futbol

    Partidos del sábado 22 de noviembre: Mexicanos en el extranjero

    El fin de semana futbolístico nos reserva emocionantes juegos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Muniz se lesiona y Raúl Jiménez apunta a la titularidad en el Fulham

    El balón rueda alrededor del mundo este fin de semana y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes como los partidos de los mexicanos en Europa.

    Todo inicia en Italia con el Genoa de Johan Vásquez visitando al Cagliari en la Serie A, luego continúa en la Premier League de Inglaterra con Raúl Jiménez y el Fulham recibiendo al Sunderland.

    PUBLICIDAD

    Más tarde, en Bélgica, Heriberto Jurado enfrenta con el Cercle Brugge al USG, en la Eerste Divisie de Países Bajos, Emmen recibe a Roda JC de Daniel Lajud.

    Partidos de hoy sábado 22 de noviembre del 2025

    Serie A
    - Cagliari vs. Genoa - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

    Premier League
    - Fulham vs. Sunderland - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Premier League
    - Bournemouth vs. West Ham -El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Liga Bélgica
    - USG vs. Cercle Brugge - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Eerste Divisie
    - Emmen vs. Roda JC - El partido inicia a las 9:30 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:30 am ET, a las 9:30 am CT y a las 7:30 am PT.

    Partidos del 21 de noviembre
    Partidos del 20 de noviembre
    Partidos del 19 de noviembre
    Partidos del 18 de noviembre
    Partidos del 17 de noviembre

    Video Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa

    Más sobre Futbol

    2 min
    Partidos del viernes 21 de noviembre: Mexicanos en el extranjero, ligas de Panamá y Honduras

    Partidos del viernes 21 de noviembre: Mexicanos en el extranjero, ligas de Panamá y Honduras

    1 min
    Neymar rompe sequía goleadora... pero también sale como villano

    Neymar rompe sequía goleadora... pero también sale como villano

    2 min
    De como Trump se ganó el respeto de su hijo gracias a Cristiano Ronaldo

    De como Trump se ganó el respeto de su hijo gracias a Cristiano Ronaldo

    1 min
    Partidos de hoy miércoles 19 de noviembre: Neymar busca alejar a Santos del descenso

    Partidos de hoy miércoles 19 de noviembre: Neymar busca alejar a Santos del descenso

    1 min
    Neymar y su padre han adquirido los derechos de la marca Pelé por varios millones de dólares

    Neymar y su padre han adquirido los derechos de la marca Pelé por varios millones de dólares

    Relacionados:
    FutbolRaúl JiménezJohan Vásquez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX