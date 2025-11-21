Video Muniz se lesiona y Raúl Jiménez apunta a la titularidad en el Fulham

El balón rueda alrededor del mundo este fin de semana y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes como los partidos de los mexicanos en Europa.

Todo inicia en Italia con el Genoa de Johan Vásquez visitando al Cagliari en la Serie A, luego continúa en la Premier League de Inglaterra con Raúl Jiménez y el Fulham recibiendo al Sunderland.

PUBLICIDAD

Más tarde, en Bélgica, Heriberto Jurado enfrenta con el Cercle Brugge al USG, en la Eerste Divisie de Países Bajos, Emmen recibe a Roda JC de Daniel Lajud.

Partidos de hoy sábado 22 de noviembre del 2025

Serie A

- Cagliari vs. Genoa - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

Premier League

- Fulham vs. Sunderland - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Premier League

- Bournemouth vs. West Ham -El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Liga Bélgica

- USG vs. Cercle Brugge - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Eerste Divisie

- Emmen vs. Roda JC - El partido inicia a las 9:30 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:30 am ET, a las 9:30 am CT y a las 7:30 am PT.