Partidos hoy lunes 17 de noviembre: Eliminatorias UEFA Mundial 2026 y NFL
Este lunes se repartirán nuevos boletos para la Copa del Mundo de 2026 en las eliminatorias de la UEFA.
Para este lunes 17 de noviembre la emoción deportiva no se detiene, en especial en la zona europea, donde se disputarán varios partidos de las Eliminatorias de la UEFA, donde se repartirán varios boletos para asistir a la Copa del Mundo de 2026.
Varios equipos estarán en la línea de estar pendientes solamente del sorteo del Mundial 2026 o de seguir pensando en el repechaje y la forma de clasificar a la justa mundialista.
Además de ese banquete futbolístico tempranero, por la noche se podrá disfrutar del clásico Monday Night Football de la NFL, donde en esta ocasión dos equipos muy tradicionales se verán las caras en el Dallas vs. Raiders.
PARTIDOS HOY LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2025
ELIMINATORIAS UEFA
Alemania vs. Eslovaquia
- Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
- Dónde ver: Este encuentro puedes verlo por ViX en los Estados Unidos.
Países Bajos vs. Lituania
- Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
- Dónde ver: Este encuentro puedes verlo por ViX en los Estados Unidos.
Malta vs. Polonia
- Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
Chequia vs. Gibraltar
- Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
Irlanda del Norte vs. Luxemburgo
- Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
Montenegro vs. Croacia
- Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
NFL
Dallas vs Raiders
- Horario: A la 7:15 pm de la Ciudad de México y a las 8:15 pm del Este, 7:15 pm del Centro y 5:15 pm del Pacífico en los Estados Unidos.