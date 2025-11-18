Partidos de hoy miércoles 19 de noviembre: Neymar busca alejar a Santos del descenso

Este miércoles 19 de noviembre se disputará la primera Semifinal de ida en la Liga de Expansión MX en su Torneo Apertura 2025 entre Atlético Morelia e Irapuato.

En Sudamérica comienza la Jornada 34 de Brasil donde Neymar verá actividad con Santos FC en busca de alejarse del descenso; en estos momentos se encuentra en la posición 16 con 36 puntos, solo uno arriba de la zona roja de la tabla.

PUBLICIDAD

En Europa habrá actividad en la UEFA Champions League Femenina en la Jornada 4; Manchester United buscará vencer a Wolfsburg para quitarle el liderato al Barcelona.

Partidos de hoy miércoles 19 de noviembre del 2025

Liga de Expansión MX, Semifinales de ida

Atlético Morelia vs. Irapuato | 8 pm Centro de México, 9 pm ET de EEUU

Serie A Brasil, Jornada 34

6:30 pm Centro de México, 7:30 pm ET de EEUU

Fluminense vs. Flamengo

Santos (Neymar) vs. Mirassol

Gremio vs. Vasco da Gama

Champions League Femenina, Jornada 4 Fase de Liga