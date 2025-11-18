    Futbol

    Partidos de hoy miércoles 19 de noviembre: Neymar busca alejar a Santos del descenso

    También hay actividad en la Liguilla de la Liga de Expansión MX y en la UEFA Champions League Femenina.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos

    Este miércoles 19 de noviembre se disputará la primera Semifinal de ida en la Liga de Expansión MX en su Torneo Apertura 2025 entre Atlético Morelia e Irapuato.

    En Sudamérica comienza la Jornada 34 de Brasil donde Neymar verá actividad con Santos FC en busca de alejarse del descenso; en estos momentos se encuentra en la posición 16 con 36 puntos, solo uno arriba de la zona roja de la tabla.

    En Europa habrá actividad en la UEFA Champions League Femenina en la Jornada 4; Manchester United buscará vencer a Wolfsburg para quitarle el liderato al Barcelona.

    Partidos de hoy miércoles 19 de noviembre del 2025

    Liga de Expansión MX, Semifinales de ida

    • Atlético Morelia vs. Irapuato | 8 pm Centro de México, 9 pm ET de EEUU

    Serie A Brasil, Jornada 34
    6:30 pm Centro de México, 7:30 pm ET de EEUU

    • Fluminense vs. Flamengo
    • Santos (Neymar) vs. Mirassol
    • Gremio vs. Vasco da Gama

    Champions League Femenina, Jornada 4 Fase de Liga

    • Wolfsburg vs. Manchester United | 11:45 am Centro de México, 12:45 pm ET de EEUU
    • Juventus vs. OL Lyonnes | 11:45 am Centro de México, 12:45 pm ET de EEUU
    • Arsenal vs. Real Madrid | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
    • Paris FC vs. Benfica | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

