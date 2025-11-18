    Futbol

    Partidos hoy martes 18 de noviembre: Juegan la Selección Mexicana absoluta y la Sub-17

    Este martes el Tri enfrenta a Paraguay en un amistoso, mientras que en el Mundial Juvenil el rival será la selección de Portugal.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Así puedes ver el México vs. Paraguay en amistoso rumbo al Mundial 2026

    Para este martes 18 de noviembre la emoción deportiva no se detiene, pues la Selección Mexicana tiene un nuevo amistoso, mientras el Tri Sub-17 se juega la vida ante Portugal y en las Eliminatorias de Concacaf y UEFA se repartirán varios boletos para asistir a la Copa del Mundo de 2026.

    El Tri enfrenta a Paraguay, un nuevo rival de Conmebol tras el empate sin goles ante Uruguay el pasado sábado

    En las eliminatorias varios equipos estarán en la línea de estar pendientes solamente del sorteo del Mundial 2026 o de seguir pensando en el repechaje y la forma de clasificar a la justa mundialista.

    PARTIDOS HOY MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

    MUNDIAL SUB-17
    México vs. Portugal, Ostavos de Final

    • Horario: el juego es a las 7:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos velo a las 8:00 horas tiempo del Este, 7:00 horas tiempo del Centro y 5:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver: sigue la transmisión en vivo por la señal de Canal 9, TUDN y ViX en México.

    AMISTOSO INTERNACIONAL

    México vs. Paraguay

    • Horario: el juego es a las 19:30 horas tiempo del Centro de México, 20:30 horas tiempo del Este, 19:30 horas tiempo del Centro y 17:30 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver: sigue la transmisión en vivo por la señal de Canal 5, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos lo puedes seguir por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    ELIMINATORIAS UEFA

    Bélgica vs. Liechtenstein

    • Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro puedes verlo por ViX en los Estados Unidos.
    España vs. Turquía

    • Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro puedes verlo por ViX en los Estados Unidos.

    Escocia vs. Dinamarca

    • Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro puedes verlo por ViX en los Estados Unidos.

    Rumania vs. San Marino

    • Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Gales vs. Macedonia

    • Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Kosovo vs. Suiza

    • Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

