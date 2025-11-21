    Futbol

    Partidos del viernes 21 de noviembre: Mexicanos en el extranjero, ligas de Panamá y Honduras

    La actividad futbolística del fin de semana arranca con emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Omar Carrillo.
    La actividad futbolística del fin de semana inicia con emocionantes encuentros en todos los frentes como con los mexicanos en el extranjero o en las ligas de España, Honduras y Panamá.

    En la liga de Arabia Saudita, el Al Qadisiya de Julián Quiñones enfrentará al Al-Ahli, mientras en la Eerste Divisie de Países Bajos, el Dordrecht de Stephano Carrillo hará lo propio con el Vitesse.

    En LaLiga, Valencia y Levante abren las hostilidades de la Jornada 13. En Honduras, Atlético Choloma y Platense se verán las caras en la fecha 18 de la Liga Naciona y en Panamá, San Francisco recibirá la visita de Alianza.

    Partidos del viernes 21 de noviembre del 2025

    Liga de Arabia Saudita
    - Al-Ahli vs. Al Qadisiya - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Eerste Divisie
    - Dordrecht vs. Vitesse - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    LaLiga
    - Valencia vs. Levante - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estadoa Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Liga Nacional Honduras
    - Atético Choloma vs. Platense - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estadoa Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

    Liga Panamá
    - S an Francisco vs. Alianza - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estadoa Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

