Partidos del viernes 21 de noviembre: Mexicanos en el extranjero, ligas de Panamá y Honduras

Video Julián Quiñones un juega en Arabia y prende las alarmas en el Tri

La actividad futbolística del fin de semana inicia con emocionantes encuentros en todos los frentes como con los mexicanos en el extranjero o en las ligas de España, Honduras y Panamá.

En la liga de Arabia Saudita, el Al Qadisiya de Julián Quiñones enfrentará al Al-Ahli, mientras en la Eerste Divisie de Países Bajos, el Dordrecht de Stephano Carrillo hará lo propio con el Vitesse.

PUBLICIDAD

En LaLiga, Valencia y Levante abren las hostilidades de la Jornada 13. En Honduras, Atlético Choloma y Platense se verán las caras en la fecha 18 de la Liga Naciona y en Panamá, San Francisco recibirá la visita de Alianza.

Partidos del viernes 21 de noviembre del 2025

Liga de Arabia Saudita

- Al-Ahli vs. Al Qadisiya - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

Eerste Divisie

- Dordrecht vs. Vitesse - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

LaLiga

- Valencia vs. Levante - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estadoa Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Liga Nacional Honduras

- Atético Choloma vs. Platense - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estadoa Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

Liga Panamá

- S an Francisco vs. Alianza - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estadoa Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.